Russischer Regisseur Serebrennikow nach Vernehmung frei

Moskauer Theatermacher solidarisieren sich

Moskau – Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow ist am Dienstagabend nach stundenlanger Vernehmung durch die Polizei wieder freigelassen worden. Das meldeten russische Agenturen in Moskau. In dem Verfahren wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder werde Serebrennikow als Zeuge geführt, sagte eine Sprecherin des Staatlichen Ermittlungskomitees.

Der Regisseur habe sich verpflichten müssen, zu weiteren Vernehmungen zu erscheinen. Die Polizei durchsuchte am Dienstag auch die Wohnung Serebrennikows und das von ihm geleitete Theater Gogol-Zentrum. Andere Moskauer Theatermacher solidarisierten sich mit dem international renommierten Regisseur. (APA, 24.5.2017)