Steinhauser: Teamplayer übernimmt grünen Parlamentsklub

45-Jähriger soll im Parlamentsklub "verbindend" wirken – Kritik an Regierung wegen "Salamitaktik" bei Umweltpolitik

Wien – Albert Steinhauser wird die scheidende Grünen-Chefin Eva Glawischnig in der Rolle des Klubvorsitzenden beerben. Das gaben die Grünen am Mittwoch bekannt. Bisher war Steinhauser gemeinsam mit Rechnungshofsprecherin Gabriela Moser und Finanzsprecher Werner Kogler einer von drei Stellvertretern Glawischnigs an der Klubspitze. Moser und Kogler werden weiterhin an zweiter Stelle stehen.

Als Schwerpunkte für die nächsten Monate kündigte Steinhauser Umweltpolitik, Sozialpolitik, Kontrolle und die Verhandlungen um die Bildungsreform an. Vor allem bei ersterem Thema übte er scharfe Kritik an den den Regierungsparteien. Diese würden mit einer "Salamitaktik" ökologische Standards zurückzuschrauben versuchen. Plötzlich werde Umwelt und Arbeit wieder als Gegensatz begriffen, verwies er auf den geplanten Beschluss einer Staatszielbestimmung zum Wirtschaftsstandort.

Steinhauser ist seit zehn Jahren Justizsprecher und seit einem Jahr zusätzlich Verfassungssprecher der Grünen. Der 45-Jährige wurde in den Neunzigerjahren in der grünalternativen Jugend, deren Gründungsmitglied er ist, politisch geprägt und später auch in der grünen Studierendenvertretung aktiv.

Kein "Uga-Uga-Mann"

Mit 27 kam Steinhauser in den Landesvorstand der Wiener Grünen, deren Landessprecher er später wurde. Seit Juli 2007 ist der studierte Jurist Mitglied des Nationalrats. Er gilt als ausgesprochener Teamplayer, dem sachorientiertes Arbeiten wichtiger ist als persönliche Profilierung und Eitelkeit. Von manchen wird ihm das als Schwäche ausgelegt, da ihm, so die Ansicht, mit dem Hang zum Poltern auch die Durchschlagskraft fehle. Steinhausers langjährige politische Weggefährtin, die Nationalratsabgeordnete Alev Korun, bestreitet das: Wenn es im Politgeschäft hart auf hart gehe, "dann sind es die verbindenden Kräfte, die den Laden zusammenhalten, nicht die Uga-Uga-Männer".

Im justizpolitischen Bereich zählen der Kampf gegen Rechtsextremismus und Hetze im Netz zu seinen zentralen Anliegen, wobei er regelmäßig auf Gemeinsamkeiten zwischen Rechtsextremismus und Jihadismus hinweist.

Gegen Überwachung

Zu seinen Herzthemen zählen außerdem zunehmende Überwachungstendenzen und Einschränkungen der Grundrechte, besonders der Versammlungsfreiheit.

Seit jeher gehören aber auch sozialpolitische Themen und Verteilungsgerechtigkeit zu seinen Anliegen, was auch in seiner früheren beruflichen Tätigkeit als Rechtsvertreter bei der Gewerkschaft der Privatangestellten zum Ausdruck kam. Zudem positionierte er sich in der Vergangenheit öfters als Unterstützer feministischer Bewegungen, wie er unter anderem in der polemisch geführten Debatte vor der Einführung des sogenannten Pograpsch-Paragrafen unter Beweis stellte.

Den Klubvorsitz wird der Vater zweier Kinder wohl nur vorübergehend innehaben: Nach der Nationalratswahl am 15. Oktober wird Spitzenkandidatin in spe Ulrike Lunacek mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Klubchefin werden. (sterk, 24.5.2017)