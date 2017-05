Hacker-Angriff bringt Führung von Katar in die Bredouille

Falsche Erklärung des Emirs zu politisch heiklen Fragen verbreitet

Ein mutmaßlicher Hacker-Angriff gegen die staatliche Nachrichtenagentur von Katar hat die Führung des Landes schwer in die Bredouille gebracht. "Eine falsche Erklärung, die Ihrer Hoheit zugeschrieben wurde, wurde veröffentlicht", erklärte die Regierung am Mittwoch mit Blick auf den Emir des Landes, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani. Es werde gegen Unbekannt ermittelt.

Aufregung in sozialen Medien

In der angeblichen Erklärung des Scheichs ging es um hochsensible politische Themen in Bezug auf andere Länder der Region, darunter der Iran und Israel, sowie um die Beziehungen von Katar zu US-Präsident Donald Trump. Über die "falsche" Erklärung wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Sendern berichtet, nachdem die angeblichen Aussagen des Emirs einen Sturm in den sozialen Medien der Golfregion ausgelöst hatten – bis das Dementi aus Katar kam. (APA, 24.5.2017)