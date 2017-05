Großbritannien erhöht Terrorwarnstufe auf "kritisch"

Die Armee unterstützt künftig die Polizei im Inland – Attentäter von Manchester soll erst kürzlich aus Libyen zurückgekehrt sein

Manchester/London – Nach dem Selbstmordanschlag von Manchester mit 22 Toten hat Großbritannien erstmals seit 2007 die Terrorwarnstufe angehoben. Dies bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne. Die Bedrohungslage werde auf Basis der Ermittlungen nun als kritisch eingestuft, sagte Premierministerin Theresa May am Dienstagabend in einer Fernsehansprache nach einer Sitzung des Sicherheitsrats.

orf Stand der Ermittlungen nach dem Selbstmordanschlag in Manchester.

Zudem soll die Armee die Polizei im Inland entlasten, Soldaten sollen zusätzlich zu Polizisten etwa bei Großveranstaltungen für Sicherheit sorgen. Die Polizei habe die Unterstützung durch die Streitkräfte beantragt, sagte May. Man dürfte nicht ignorieren, dass womöglich eine größere Gruppe von Einzelpersonen in den Anschlag vom Montagabend verwickelt sei. Der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, sagte, die Entscheidung, die Warnstufe zu erhöhen, sei eine Vorsichtsmaßnahme. Er hoffe, dieses Niveau werde wie in der Vergangenheit nicht für eine längere Zeit beibehalten.

orf Terrorexperte Peter Neumann zum Anschlag in Manchester.

Polizisten in Großbritannien tragen nicht immer Waffen bei sich. Die Londoner Polizei hat aber angekündigt, etwa beim Fußball-Pokalfinale und einem Rugbyspiel am Wochenende zusätzliche bewaffnete Beamte abzustellen.

Attentäter war kürzlich in Libyen

Die Polizei geht davon aus, dass ein in Großbritannien geborener 22-Jähriger für den Anschlag verantwortlich ist. Der Attentäter ist einem Bericht der "Times" zufolge erst kürzlich aus Libyen wieder nach Großbritannien zurückgekehrt. Er soll nach US-Angaben vor dem Anschlag mit dem Zug von London nach Manchester gereist sein. Seine Eltern seien 1994 aus Libyen nach London ausgewandert. Seit mindestens zehn Jahren lebten sie im Süden Manchesters. Am Dienstag nahm die Polizei einen 23-Jährigen fest, bei dem es sich Medienberichten zufolge um den Bruder des Hauptverdächtigen handelt.

orf Kiriminalpsychologe Reinhard Kreissl: "Je perfider so ein Anschlag ist, umso höher der Effekt."

Der sogenannte "Islamische Staat" (IS) reklamierte das schwerste Attentat in Großbritannien seit zwölf Jahren für sich. Ungereimtheiten in den Angaben der Extremistenmiliz ließen jedoch Zweifel aufkommen, ob sie wirklich verantwortlich sei. In der Vergangenheit haben sich einige IS-Bekenntnisse als falsch erwiesen.

Im Zentrum Manchesters gedachten am Abend tausende Menschen der Opfer. "Es sind schwere Zeiten in den Straßen unserer Stadt, aber wir werden uns nicht unterkriegen lassen, und wir wollen euer Mitleid nicht, weil dies der Ort ist, an dem wir in Stärke zusammenzustehen, mit einem Lächeln im Gesicht", sagte der örtliche Dichter Tony Walsh vor der Menge. (red, APA, Reuters, 24.5.2017)