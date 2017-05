China fühlt sich von Moody's schlecht behandelt

US-Ratingagentur stufte China um eine Stufe herab

Peking – China hat die Herabstufung durch die US-Ratingagentur Moody's kritisiert. Sie überschätze die Schwierigkeiten, denen die chinesische Wirtschaft derzeit ausgesetzt sei und unterschätze die Reformbemühungen, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Zudem basiere die Einschätzung auf einer unsachgemäßen Methode. Die Konjunktur werde stabil und relativ schnell wachsen. Die Schuldenrisiken für die Jahre 2018 bis 2020 würden sich nicht wesentlich von denen im Jahr 2016 unterscheiden.

Moody's setzte die Ratingnote um einen Schritt auf A1 von Aa3 herab. Der Ausblick sei stabil, teilte die Agentur mit. Der Schritt spiegele die Erwartung wider, dass die Finanzkraft in den kommenden Jahren nachlassen dürfte, während zugleich die Verschuldung schrittweise zunehme.

Chinas Regierung baut die Wirtschaft derzeit um und setzt verstärkt auf den Dienstleistungsbereich. Dafür nimmt sie ein schwächeres Wachstum in Kauf. Die Regierung der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt peilt für dieses Jahr ein Wachstum von 6,5 Prozent an. 2016 hatte die Volksrepublik ein Plus von 6,7 Prozent geschafft – das war der geringste Zuwachs seit 26 Jahren. (Reuters, 24.5.2017)