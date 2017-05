London – Sam Allardyce (62) ist etwas mehr als eine Woche nach dem geschafften Klassenerhalt als Trainer von Crystal Palace zurückgetreten. Das teilte der Premier-League-Klub aus London am Dienstagabend mit. Der ehemalige Kurzzeit-Teamchef Englands gab in einer Stellungnahme an, dass er keinen anderen Trainerjob mehr anstrebe. (APA/Reuters, 23.5.2017)