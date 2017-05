Donald Trumps seltsamer Gästebuch-Eintrag in Yad Vashem

US-Präsident: "So fantastisch + werde nie vergessen"

Washington/Jerusalem – US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Eintrag ins Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel für Stirnrunzeln gesorgt. "Es ist eine Ehre, mit all meinen Freunden hier zu sein", schrieb Trump und setzte darunter: "So fantastisch + werde nie vergessen". Kritiker stellten die Frage, ob vor allem die Formulierung "fantastisch" angesichts der Tragweite des Holocausts angemessen war.

Die israelische Zeitung "Ha'aretz" schrieb, es handle sich um einen Eintrag, wie ihn nur Trump schreiben könne. Ein Reporter der "Times of Israel" schrieb auf Twitter: "Er hat vergessen zu schreiben: Bis nächsten Sommer!" (APA, dpa, 23.5.2017)