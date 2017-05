Türkei will Österreich in der Nato weiter blockieren

Strafaktion aus Ankara wegen Haltung Wiens in der EU-Beitrittsfrage

Nach zwei Jahrzehnten sehr aktiver Teilnahme an Aktionen in der "Nato-Partnerschaft für den Frieden" von 28 Mitgliedstaaten und 22 Partnerländern droht Österreich ein herber Rückschlag. Die Allianz stellt ihr System von Planung, Beschluss und Durchführung der PfP-Missionen und -Trainings um. Bisher war es so, dass diese im Paket mit allen PfP-Partnern vereinbart wurden. In Zukunft sollen sich die Partner individuell beteiligen, die Nato wird nun Land für Land akzeptieren.

Die Türkei will das nützen, um Österreich aus Friedensmissionen rauszuhalten, will Wien wegen der harten Haltung bei den EU-Beitrittsverhandlungen bestrafen.

Bisher war ein Beschluss zur PfP-Reform sechsmal von wichtigen Nato-Staaten blockiert worden, was eine solche "Strafaktion" gegen Österreich verhinderte. Dienstagabend jedoch sollte sie mangels Vetos in Kraft treten, wie ein Diplomat erklärte. Die Folge wäre, dass österreichische Soldaten sich nicht mehr an Trainings der Nato beteiligen können.

Laufende Missionen im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina oder Afghanistan, wo Österreich mit rund 750 Soldaten engagiert ist, wären nicht betroffen. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil verurteilte das türkische Vorgehen "aufs Schärfste". Ob das letzte Wort gesprochen ist, wird sich beim Nato-Gipfel am Donnerstag in Brüssel zeigen. Erstmals wird US-Präsident Donald Trump teilnehmen, wie auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Erster Nato-Gipfel mit Trump

Das Treffen wird nach dem Anschlag in Manchester vom Kampf gegen den Terror dominiert sein. Ursprünglicher Anlass war die feierliche offizielle Eröffnung des neuen Nato-Hauptquartiers in Brüssel. Die Bündnisverantwortlichen haben sich intensiv bemüht, das Programm ganz auf Trump zuzuschneiden, der die Allianz vor drei Monaten noch als "obsolet", also veraltet bis überflüssig, abgewertet hatte. Die Tagesordnung ist kurz, ohne Schlussdokument, es gibt ein gemeinsames Abendessen zum Gedankenaustausch. Der US-Präsident solle "happy sein".

Er wird vor dem Haupteingang ein Denkmal für die Opfer der Terroranschläge in New York am 11. September 2001 eröffnen, errichtet aus Stahlträgern des zerstörten World Trade Center. Die Nato hatte damals den ersten Bündnisfall der Geschichte, die Ausrufung der Beistandsverpflichtung. Wie es in Afghanistan weitergeht, wie Nato-Staaten ihre Zwei-Prozent-Verpflichtung erfüllen, wird Thema. (Thomas Mayer aus Brüssel, 23.5.2017)