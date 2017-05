Frauen in der Physik – Zukunft des Fortschritts – Farbe der Fische

Frauen in der Physik: Im Rahmen eines EU-Projekts zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit in der Physik findet am 24. März ab 13 Uhr eine Podiumsdiskussion an der Technischen Universität Wien, TUtheSky, Getreidemarkt 9, statt. Es sprechen u. a. Rachel Ivie vom Statistical Resarch Center des American Institute of Physics, Ulrike Diebold, Professorin für Oberflächenphysik an der TU Wien, und Tomas Brage von der Universität Lund in Schweden.

Link

genera-project.com

Zukunft des Fortschritts: Die Zukunft von Fortschritt und Rückschritt werden von 24. bis 26. März bei einer interdisziplinären Konferenz an der Universität Innsbruck diskutiert – am Sowi-Campus, Universitätsstraße 15. Die Jahrestagung des International Social Theory Consortium vereint soziologische, philosophische und ökonomische Perspektiven.

Link

www.socialtheory.org

Farbe der Fische: Die deutsche Entwicklungsbiologin und Medizin-Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard spricht am 30. Mai auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und des IST Austria in Wien über die Evolution von Schönheit am Beispiel von Zebrafischen. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr am Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2 statt.

Link

ÖAW: Ganz schön bunt

(24.5.2017)