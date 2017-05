James-Bond-Darsteller Roger Moore 89-jährig gestorben

Der Schauspieler starb am Dienstag in der Schweiz, wie seine Familie bestätigt

London – Einen Wodka Martini mit den Worten "geschüttelt, nicht gerührt" hat er im echten Leben nie bestellt – aber bis zuletzt ist Roger Moore mit seiner wohl bekanntesten Rolle als Agent 007 in Verbindung gebracht worden. "Man grüßt mich noch immer als James Bond", sagte Moore vor einigen Jahren. Im Dienst war Moore, der am heutigen Dienstag 89-jährig gestorben ist, zuletzt aber vor allem für die Unicef.

Siebenmal gab er in den 1970er und 1980er-Jahren den Super-Agenten und gleichzeitig das Sex-Symbol im Geheimdienst Ihrer Majestät – so lange und oft wie kein anderer Darsteller der offiziellen Filmreihe. Auch in seinen zwölf Jahren als Bond ging Moore der Humor nie verloren – obwohl er seinen Vorgänger Sean Connery für den besseren in der Rolle hielt. Kritiker mutmaßten sogar, Moore habe den eigentlich ernst gemeinten Romanstoff Ian Flemings zu sehr zum Klamauk verkommen lassen. Als Moore 58 war, gab er die Lizenz zum Töten zurück. "Das war der Tiefpunkt in meinen Leben", sagte er einmal dem "Guardian". Ob er das ernst meinte, war nicht so recht klar.

klara tavakoli goesche Roger Moore in seiner vielleicht bekanntesten Rolle – als James Bond, Geheimagent Ihrer Majestät.

Denn bei Moore wurde man oft den Eindruck nicht los, dass sein Grinsen angeboren war. Ob er in seiner Paraderolle gerade eines der Bond-Girls vernaschte, als Simon Templar einen Geheimauftrag ausführte oder vor Live-Publikum seine Bücher signierte: Der Schalk schien dem groß gewachsenen Briten stets im Nacken zu sitzen. Auch noch im vergleichsweise hohen Schauspieleralter, von Queen Elizabeth II bereits 2003 zum "Sir" geadelt.

Dabei war Roger Moore, als Sohn eines Polizisten am 14. Oktober 1927 in einfache Verhältnissen im armen Londoner Süden geboren, in den vergangenen Jahren nicht immer nur zum Lachen. Er überwand Prostata-Krebs und schwere Herzrhythmusstörungen. Seinen privaten Fokus hatte er längst auf die Hilfe für bedrohte Kinder und für Tiere gelegt – inspiriert von seiner Schauspielkollegin und Ex-Nachbarin Audrey Hepburn. Moore war für das UN-Kinderhilfswerk Unicef und für die Tierschutzorganisation Peta aktiv. Das Engagement, so schreiben seine drei Kinder nun in einer Mitteilung, habe er als seine "größte Errungenschaft" betrachtet.

bondonbluray Legendär: Die Skiszene aus dem James-Bond-Film "Der Spion, der mich liebte".

Seine Schauspielausbildung absolvierte Moore an der Royal Academy of Dramatic Arts, 1953 übersiedelte er in die USA, wo er durch die TV-Serien "Ivanhoe" und "Maverick" rasch Bekanntheit erlangte. Zum Weltstar wurde er in den 1960ern als smarter Detektiv Simon Templar in der gleichnamigen Serie. Sein Bond-Debüt gab er dann 1973 in "Leben und Sterben lassen". Seit 2002 war der dreifache Vater Moore, mit seiner vierten Ehefrau, der dänischen Millionärin Kristina Tholstrup, verheiratet und lebte in Monaco sowie in der Schweiz. Dort wollte Moore auch begraben werden. Laut seiner Familie starb er nach einem "kurzen, aber mutigen Kampf" gegen Krebs.

In Österreich war der smarte Gentleman immer wieder zu Gast, zuletzt etwa bei der "Look! Women of the Year"-Verleihung 2015 in Wien. Mehrmals besuchte er das vom befreundeten Geiger Julian Rachlin ausgerichtete "Rachlin presents..."-Festival in der Klosterkirche Pernegg.

Bis zuletzt ist Moore vor allem mit seiner bekanntesten Rolle als James Bond in Verbindung gebracht worden, den er in sieben Filmen in den 1970er- und 1980er-Jahren spielte.

Moore hat den britischen Geheimagenten 007 so oft wie kein anderer Darsteller verkörpert. Nach Wünschen des Schauspielers wird es eine private Beerdigung in Monaco geben. (APA, 23.5.2017)