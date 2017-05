Deutscher Architekturpreis für Vorarlberger Architektenbüro

Hermann Kaufmann aus Schwarzach teilt sich Auszeichnung mit Büro Florian Nagler aus München für energiesparende Schule in Diedorf bei Augsburg

Augsburg/Schwarzach – Für den Bau des Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf bei Augsburg werden die Architektenbüros Hermann Kaufmann aus Schwarzach (Vorarlberg) und Florian Nagler aus München mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet. Der Neubau sei als Modellprojekt für ein Plusenergiehaus "ein beeindruckendes Beispiel für zukunftsweisende nachhaltige Architektur", so Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD).

Die mit dem mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis ausgezeichnete Schule im Landkreis Augsburg ist so gebaut, dass das Gebäude mehr Energie erzeugt als verbraucht. Zudem ist die Schule für moderne offene Lernlandschaften konzipiert. Dies bedeutet, dass die Schüler eigenständiger arbeiten und dabei weniger auf klassische Klassenzimmer beschränkt sein sollen.

Der Architekturpreis ist eine gemeinsame Auszeichnung des Bundesbauministerium und der Bundesarchitektenkammer. Weitere Auszeichnungen gehen unter anderem an die Bauprojekte Altes Hafenamt in Hamburg, Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart und Deutsche Schule in Madrid. Der Staatsbaupreis wird alle zwei Jahre für herausragende baukulturelle Leistungen vergeben. Die Preisverleihung in diesem Jahr ist am 26. Juni in Berlin geplant.

Die Diedorfer Schule war im vergangenen Jahr bereits mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Hendricks betonte, dass Schulbau in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema in Deutschland bleibe, egal ob Sanierungen oder Neubauten geplant würden. "Die angespannte Haushaltssituation vieler Kommunen erfordert dabei langfristig tragfähige Konzepte", sagte sie. Die Siegerschule aus Diedorf sei als Holzbau mit vorgefertigten Teilen auch günstig und schnell errichtet worden. (APA/dpa, 23.5.2017)