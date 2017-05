Bedingte Haftstrafen für Sturm auf Mazedoniens Parlament

Acht Angeklagte kamen mit bedingten Strafen von sechs Monaten, ein weiterer mit eineinhalb Jahren davon

Skopje – In Skopje wurden am heutigen Dienstag erste Strafen wegen des Sturms auf das Parlament verkündet, bei dem am 27. April rund 100 Personen, darunter acht Abgeordnete, verletzt wurden. Laut Medienberichten wurden acht Angeklagte zu bedingten Haftstrafen von sechs Monaten verurteilt, ein weiterer kam mit eineinhalb Jahren bedingt davon.

Nach der Attacke nationalkonservativer Demonstranten auf das Parlament wurden Ermittlungen gegen rund 30 Personen aufgenommen. Weitere Prozesse sollen folgen. (APA, 23.5.2017)