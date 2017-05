Kontrollbank baut Tresore zurück

Im Erd- und Untergeschoß zieht nach dem Abzug der Bank Austria aus der Zentrale Schottengasse eine Bank-Filiale mit Safe-Räumen ein

Wien – Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) – die als österreichischer Zentralverwahrer für Aktien und Anleihen fungiert – hat das Urkunden-Verwahrgeschäft schon zum Großteil in die digitalen Speicher verlagert. In den nächsten zwei Jahren kommen die Wertpapier-Sammelurkunden an die Reihe, die physisch noch in den Tresoren liegen. Über die OeKB laufen u.a. die Dividendenzahlungen auf diese Papiere.

Die üppigen Tresorflächen von einst sind nicht mehr nötig, sagte OeKB-Vorstandsdirektorin Angelika Sommer-Hemetsberger am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Anders als das Bankhaus in der Wiener Strauchgasse, das dem Institut gehört, ist die OeKB im Bankgebäude Am Hof eingemietet, das Haus gehört der BIG und wird umfangreich umgebaut.

Ersatzquartier

Die Wachstube der Polizei ist bereits ausgezogen. Im Erdgeschoß, wo die Kontrollbank vor langer Zeit einmal einen Kassensaal betrieben hat, macht nach dem Umbau eine Filiale der Bank Austria auf. Damit bekommen nach dem für 2018 anstehenden Umzug der Bank-Austria-Zentrale und -Filiale von der Schottengasse auf ihren neuen Campus beim Praterstern die Bankschließfächer ein neues Ersatzquartier in der Innenstadt.

Im jetzigen "Kontrollbankhaus" Am Hof wird, wie zuletzt bereits kolportiert, das Nobel-Versandhaus Manufactum einen eigenen Shop installieren.

In ihrer Kapitalmarktsparte fungiert die OeKB als gesetzliche Meldestelle, "auktioniert" Bundesanleihen, erstellt die Emissionskalender, verwahrt Kapitalmarktprospekte und versorgt den Markt mit Finanzdaten. Die 100-Prozent-Tochter OeKB CSD verwahrt fast alle heimischen Wertpapiere, die Hälftetochter CCP.A wickelt die Börsegeschäfte ab.

Exportkredit- und Garantiegeschäft

Ihre Schwerpunkte hat die im Besitz der österreichischen Banken befindliche Kontrollbank im Exportkredit- und Garantiegeschäft (für den Bund werden die Exporthaftungen abgewickelt), als Entwicklungsfinancier, als Kapitalmarktdienstleister und als Energieclearinghaus. Heuer will sich die OeKB besonders auch im Aufbau eines Wiener Start-up-Hub engagieren.

Die Aktionäre der Kontrollbank bekommen für das Jahr 2016 wieder eine Dividende von 20 Mio. Euro. Das hat vorige Woche die Hauptversammlung beschlossen. In dieser Größenordnung schüttet die Kontrollbank jährlich aus, wenn nicht gerade Außergewöhnliches passiert.

2016 ist der operative Gewinn mit 56,3 Mio. Euro zwar um 9,5 Prozent höher gewesen als im Jahr davor, der Nettogewinn der OeKB-Gruppe sank nach Wertpapierbewertungen, die das Ergebnis aus Finanzinstrumenten rot färbten, aber von 47,2 auf 43,5 Mio. Euro. Beim Betriebsergebnis lag man über dem eigenen Plan. Wie andere Banken auch arbeitet die OeKB daran, Kosten einzudämmen. Ein hartes Kostensenkungsprogramm werde nicht gefahren, sagte die Vorstandsdirektorin. Es gehe um gezielte Maßnahmen, die schon Früchte trugen. (APA, 23.5.2017)