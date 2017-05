Budget: Trumps Rotstift könnte schnell die Farbe ausgehen

3,6 Billionen Dollar will Donald Trump einsparen – vor allem bei sozial Schwachen. Doch es warten viele Hürden

Das wird noch eine harte Schlacht. Dass Donald Trump im Sozialbereich Kürzungen vornehmen will, kann zwar nicht wirklich überraschen. Allerdings sind die in seinem Haushaltsentwurf geplanten Einsparungen bei der Gesundheitsversorgung für ärmere und benachteiligte Gruppen so drastisch, dass selbst Republikaner nicht mit einem einfachen Durchwinken rechnen. Der texanische Senator John Cornyn etwa sagte, dass der Entwurf schon am Tag der Vorlage tot sei – wie die meisten Budgetvorschläge aus dem Weißen Haus.

Das Tauziehen im Kongress wird umso härter werden, als nicht nur der Sparstift bei Medicaid und dem Programm für Essensmarken (SNAP) angesetzt werden soll. Auch das auf die ärmsten Schichten ausgerichtete Programm Temporary Assistance for Needy Families dürfte massiv zusammengestrichen werden. Dazu kommen heftige Einschnitte bei diversen Bundesagenturen, beispielsweise jenen für Umweltschutz, für Landwirtschaft, Entwicklungshilfe und Wohnbau.

Anders ausgedrückt: Trump will überall Kürzungen vornehmen, außer bei Ausgaben für Sicherheit (inklusive Mauerbau an der Grenze zu Mexiko), Verteidigung und Veteranen. Vorausgesetzt, er bekommt die dafür notwendigen Stimmen. Neben den sozialen Kürzungen gelten der vorgesehene Verkauf der Hälfte der derzeitigen Notfallreserven an Erdöl und Einsparungen bei Agrarförderungen als politisch heikel.

Hürde Senat

Somit erscheint nicht nur der Budgetplan selbst gefährdet. Richtig auf der Kippe stehen wird der Fahrplan, wenn die einzelnen gesetzlichen Maßnahmen umgesetzt werden sollen, die hinter dem Zahlenwerk stehen. Vor allem die notwendige Mehrheit im Senat von 60 Stimmen gilt als hohe Hürde. Sie macht die Zustimmung von acht Demokraten erforderlich.

Nicht gerade erleichtert wird das Prozedere durch die optimistischen Prognosen im Haushaltsplan, die bereits Kritik hervorgerufen haben: Der Entwurf basiert auf einem Wirtschaftswachstum von jährlich drei Prozent, das Trump bis Ende seiner ersten Amtszeit erreichen will. Viele Volkswirte und die US-Notenbank Fed sehen es jedoch als unwahrscheinlich an, dass die US-Wirtschaft diese Zuwachsraten erreicht. Die Notenbanker haben das Potenzialwachstum zuletzt auf etwa 1,8 Prozent beziffert, Analysten halten auch 2,3 Prozent für möglich.

Im Haushaltsentwurf des US-Präsidialamtes, der am Montag veröffentlicht wurde, sind insgesamt Kürzungen im Volumen von 3,6 Billionen Dollar innerhalb der kommenden zehn Jahre vorgesehen. Allein bei der staatlichen Krankenversicherung Medicaid sollen mehr als 800 Milliarden Dollar gespart werden, auf die Lebensmittelhilfe entfallen weitere gut 192 Milliarden Dollar. (red, 23.5.2017)