Kerkrade: Kurz-Engagement für Huub Stevens

Ex-Salzburg-Trainer soll mithelfen, den Klassenerhalt zu sichern

Kerkrade – Huub Stevens kehrt für ein wahrscheinlich kurzes Engagement in den Profifußball zurück. Der ehemalige Trainer von Red Red Bull Salzburg wird bei seinem niederländischen Ex-Klub Roda Kerkrade Mitglied des Trainerstabes, wie der Verein am Dienstag bekanntgab. Stevens soll mithelfen, dass Roda in der Relegation gegen MVV Maastricht (Donnerstag und Sonntag) den Klassenerhalt im Oberhaus schafft.

Vom bisherigen Cheftrainer Yannis Anastasiou hat sich Roda Kerkrade getrennt. Das hätten Vorstand, Aufsichtsrat und Eigentümer Frits Schrouff nach umfangreichen Beratungen entschieden, ließ der Verein wissen. Der 63-jährige Stevens ist seinem ehemaligen Klub noch immer sehr verbunden. In der Saison 1994/95 belegte Stevens mit Kerkrade hinter Ajax Amsterdam den zweiten Platz in der niederländischen Meisterschaft. (APA, 23.5.2017)