Michael Haneke: Feel-Bad-Kino aus Österreich

"Happy End" heißt zwar Michael Hanekes neuester Film, der auf den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte. Kritiken zufolge gibt es bei Haneke jedoch auch weiterhin keine Hoffnung und schon gar kein Happy End. Es geht um eine "Dynastie verlorener Seelen", wie der "Guardian" schreibt. Leichten Themen widmet sich der 1942 geborene österreichische Regisseur und Drehbuchautor wahrlich nicht.

Gleich seine ersten drei Kinofilme sind eine "Trilogie über die emotionale Vergletscherung der postindustriellen Konsumgesellschaft". "Der siebente Kontinent", "Bennys Video" und "71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls" stellen Selbstmord, Mord und einen Amoklauf dar – Hanekes Filme fordern den Zuschauern einiges ab. So wie "Funny Games". Ohne erkennbares Motiv wird hier eine Familie über Nacht von zwei Jugendlichen ausgelöscht. Als Haneke den Film Jahre später für den amerikanischen Markt Szene für Szene neu verfilmt, schreibt die "New York Times": "Seine eigene reine und perverse Art des filmischen Sadismus versucht uns die Freude an unserem eigenen Masochismus zu nehmen." Haneke wolle sein Publikum mit seinen Filmen nicht unterhalten, sondern bestrafen.

Keine leichte Kost

Schuld, Isolation, die brüchige Fassade der Bürgerlichkeit, dysfunktionale Familien und immanente Bedrohungszenarien spielen auch in seinen französischen Filmen "Caché", "Code: unbekannt", "Wolfszeit" und "Die Klavierspielerin" eine große Rolle. "Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte" beschert Haneke im Jahr 2009 schließlich seine erste Goldene Palme von Cannes. Im STANDARD-Interview erklärt er seine Gedanken zur Grundidee des Films: "Jede Geschichte hat ihre eigene Form. Ich wollte zeigen, dass überall dort, wo Leid, Unterdrückung, Demütigung und Verzweiflung herrschen, ein Boden für die Empfänglichkeit von jeder Art von Ideologie bereitet wird."

"Amour" aus dem Jahr 2012 entließ nur die allerwenigsten mit trockenen Augen aus den Kinosälen. Zu ehrlich und einfühlsam wird die kompromisslose Liebe der zwei Hauptfiguren, die bis in den Tod reicht, dargestellt. Dafür wird Haneke schließlich sein erster Oscar und seine zweite Goldene Palme von Cannes verliehen.

