ÖVP-Generalsekretärin Köstinger wird am Mittwoch präsentiert

EU-Parlamentarierin übernimmt Führung der Parteizentrale – Präsentation am Mittwoch

Wien – Die Präsentation des neuen Geschäftsführungsteams der ÖVP-Parteizentrale durch den designierten ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz erfolgt am Mittwoch. Die EU-Abgeordnete und stellvertretende Parteiobfrau Elisabeth Köstinger wird dem Vernehmen nach den bisherigen Generalsekretär Werner Amon ablösen, daneben wird Axel Melchior als Geschäftsführer installiert.

Köstinger und Melchior gelten als enge Vertraute von Kurz. Köstinger wird die Außenvertretung und externe Kommunikation der ÖVP übernehmen und ist damit aktuell die einzige Frau, die in Österreich eine Partei managt. Melchior kümmert sich um die strategische Ausrichtung und die Beziehungen zu den Landesorganisationen. Die Parteizentrale wird so für den bevorstehenden Wahlkampf neu aufgestellt.

Ursprünglich war die Präsentation von Köstinger und Melchior bereits für Dienstag geplant, wegen des Terroranschlags im britischen Manchester hat man davon offenbar wieder Abstand genommen. Dienstagvormittag lud die ÖVP für Mittwoch 11.15 Uhr zu einer Pressekonferenz in die Lichtenfelsgasse, dem Sitz der Volkspartei. Thema: Personelle Neuerungen. Dem Vernehmen nach ist eine Zweier-PK mit Kurz und Köstinger vorgesehen.

Dürfte ihr EU-Mandat behalten

Ihr Mandat im EU-Parlament dürfte Köstinger nach APA-Informationen behalten. Konkrete Auskunft dazu soll es aber erst am Mittwoch geben. Die künftige ÖVP-Generalsekretärin ist derzeit stellvertretende Delegationsleiterin sowie Landwirtschafts-, Umwelt- und Frauensprecherin ihrer Delegation.

Dass sie ihr EU-Mandat vermutlich behält, dürfte im Wissen um die relative Kurzlebigkeit im ÖVP-Generalsekretariat zusammenhängen. Denn der Job war nicht nur ein Sprungbrett für höhere Positionen, sondern oft auch nur mit einer sehr kurzen Amtszeit verbunden.

Köstinger ist übrigens die dritte Frau, die das Generalsekretariat der ÖVP übernimmt.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Tätigkeit des ÖVP-Generalsekretärs noch etwas Dauerhaftes: Felix Hurdes war knapp sieben Jahre in der Funktion, Alfred Maleta danach acht Jahre und Hermann Withalm sogar über zehn Jahre.

Es folgten kürzere Gastspiele, der spätere Bundesparteiobmann Erhard Busek etwa war von 1975 bis 1976 Generalsekretär. Im Sommer 1991 übernahm mit Ingrid Korosec die erste Frau, gemeinsam mit Ferdinand Maier, diese Aufgaben. Maier wurde Ende 1993 von Wilhelm Molterer, dem späteren Parteiobmann und Vizekanzler, abgelöst, er blieb rund ein Jahr und dann leitete die heutige Seniorenbundobfrau das Generalsekretariat noch einige Monate alleine.

Immer wieder auch Doppelspitzen

Korosec übergab ebenfalls an eine Doppelspitze: Unter Obmann Wolfgang Schüssel übernahmen die frühere Ministerin Maria Rauch-Kallat und Othmar Karas. Karas, heute Europamandatar, verließ die Funktion nach rund vier Jahren, Rauch-Kallat blieb für weitere knapp vier Jahre. Der Steirer Reinhold Lopatka managte zunächst den Nationalratswahlkampf und wurde 2003 Generalsekretär. Lopatka wurde später noch Staatssekretär und sitzt heute als Klubchef der VP-Fraktion im Parlament. Anfang 2007 übergab Lopatka die Aufgaben an Hannes Missethon, er blieb für knapp zwei Jahre in der Lichtenfelsgasse. Bei Fritz Kaltenegger und danach Hannes Rauch war es ebenfalls in etwa dieser Zeitraum.

Es folgte Gernot Blümel in der Zentrale – auch knapp zwei Jahre -, bevor er als Landesparteichef in die Bundeshauptstadt wechselte, praktischerweise mittlerweile im selben Gebäude. Ein Kurzzeit-Generalsekretär übernahm mit Peter McDonald. Der frühere Vorsitzende des Hauptverbands der Sozialversicherungen war kein ganzes Jahr im Amt und wurde von Werner Amon abgelöst. Der Nationalratsabgeordnete unterbietet McDonald diesbezüglich sogar noch, er muss durch den Umbau an der Parteispitze nach nur neun Monaten nun der Europamandatarin Köstinger weichen, die mit Axel Melchior auch einen Bundesgeschäftsführer bekommt. (red, APA, 23.5.2017)