Rezept: Kalte Schnittlauchrahmsuppe mit Blüten

Schnittlauchblüten in der Suppe: Schön und pikant

Der Schnittlauch im Topf blüht derzeit intensiv, was mich an das Buch "Kostbare Kräuterblüten" erinnerte, das ich vor wenigen Wochen rezensiert habe. Also wurde das Buch konsultiert und ein Rezept ausgesucht, das ich hier für die EssBar nachgekocht habe.

Das Rezept für kalte Schnittlauchrahmsuppe ist zwar simpel, aber gut und perfekt für heiße Sommertage geeignet. Die Schnittlauchblüten, die intensiv schmecken und der Suppe zusätzlich eine schöne Garnierung verleihen, können, wie Eveline Bach und Gabriele Halper im Buch beschreiben, auch gut getrocknet werden.

Für 4 Portionen braucht man 4-8 Heurige Erdäpfel (je nachdem, ob es nur eine kleine Vorspeise oder doch ein Hauptgericht sein soll), 1/2 l Sauermilch, 3 EL Sauerrahm, 3 EL Milch, 3 Bund Schnittlauch, 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer aus der Mühle. Olivenöl zum Beträufeln und einige Schnittlauchblüten zum Garnieren.