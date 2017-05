Investitionsplus sorgt für kräftiges Wachstum in Deutschland

Impulse kommen auch von Konsumlaune der Verbraucher

Berlin – Anziehende Investitionen und ein verbesserter Außenhandel haben der deutschen Wirtschaft Anfang 2017 zum stärksten Wachstum seit einem Jahr verholfen. Die Summe aller hergestellten Waren und Dienstleistungen lag zwischen Jänner und März um 0,6 Prozent höher als Ende 2016, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte und so eine frühere Schätzung bestätigte. Für Impulse sorgten auch konsumfreudige Verbraucher und mehr Ausgaben der öffentlichen Hand etwa für die Unterkunft und Verpflegung von Flüchtlingen.

Auch der Außenhandel schob die gesamte Wirtschaft an, da die Exporte im ersten Quartal mit 1,3 Prozent schneller zulegten als die Importe mit 0,4 Prozent. Steigende Investitionen signalisieren derweil Zuversicht bei den Unternehmen. Die Ausgaben in Bauten kletterten dank des milden Winters um 2,3 Prozent und damit so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Die Investitionen in Maschinen und Anlagen nahmen um 1,2 Prozent zu – mehr war es zuletzt Ende 2015.

Deutschland wächst derzeit schneller als die USA, Großbritannien und Frankreich. In der größten Volkswirtschaft der Welt reichte es zum Jahresauftakt nur zu 0,2 Prozent Wachstum, in Großbritannien und Frankreich gab es je ein Plus von 0,3 Prozent zum Jahresauftakt. Für dieses Jahr rechnet die EU-Kommission mit einem Wachstum in Deutschland von 1,6 Prozent. 2016 waren es noch 1,9 Prozent – allerdings zählte das Vorjahr auch rund drei Arbeitstage mehr. (Reuters, 23.5.2017)