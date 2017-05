Mehrere Todesopfer nach Explosion bei Konzert in Manchester

Zeugen sprechen von lautem Knall nach Konzert der Popsängerin Ariana Grande in der Manchester Arena

PaManchester – Nach einem Konzert in der britischen Manchester Arena ist es am Montagabend zu einer Explosion gekommen. Zeugen, die beim Auftritt der Popsänger Ariana Grande in der Mehrzweckhalle anwesend waren, sprechen von einem lauten Knall am Ende des Konzertes. Daraufhin seien Zuseher aus der Halle geflohen. Die britische Polizei und die Rettungsdienste bestätigten einen "ernsten Vorfall", bei dem es auch mehrere Tote gegen habe. Zudem gebe es Verletzte.

Auf Bildern in Sozialen Medien ist die Flucht aus der Halle zu sehen. Nach ersten Zeugenaussagen soll sich die mögliche Explosion in der Nähe der Kassenhalle ereignet haben, die sich außerhalb der eigentlichen Arena befindet. Auch die britische Verkehrspolizei sprach von einer Explosion im Foyer der Arena.

Möglich war laut Zeugenaussagen zunächst auch, dass platzende Luftballons eine Massenpanik ausgelöst haben könnten. Dagegen sprechen allerdings die Berichte anderer Zeugen, die Rauch wahrgenommen haben. Zudem waren in der Nacht auch Entschärfungsteams in der Gegend unterwegs. Dazu, ob diese wegen einer konkreten andauernden Gefahr oder als Vorsichtsmaßnahme dort waren, gab es keine Auskunft.

"Ein leichtes Ziel"

Ein Sprecher des Stadtrates von Manchester, Pat Carney, sagte der BBC man wisse nicht, ob die Gefahr bereits gebannt sei. Auch er forderte die Bevölkerung auf, der Arena fern zu bleiben. "In der Welt in der wir leben gab es natürlich Notfallprozeduren für einen solchen Fall", sagte er. Aber eine Arena, in der Kinder und Jugendliche feierten sei dennoch ein "einfaches Ziel". Ob Carney Näheres zur Ursache der Explosion wusste oder allgemein sprach, war nicht bekannt.

Bei dem Konzert waren bis zu 21.000 Menschen anwesend, viele davon Kinder und Jugendliche. Nach Angaben von Zeugen könnte sich auch Menschen bei der Flucht aus dem Gebäude verletzt haben.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

Die Rettungskräfte forderten die Menschen auf, die Gegend um die Arena zu verlassen. Reporter berichteten von einer großen Polizeipräsenz auf den Straßen der britischen Großstadt. Zahlreiche Rettungswägen seien auf dem Weg zum Ort des Geschehens.

Auch die nahegelegene Victoria Station, einer der größten Nebenbahnhöfe der Stadt, wurde gesperrt. Über den Grund des Explosionsgeräusches war vorerst nichts bekannt oder gar offiziell bestätigt. Ein Sprecher Ariana Grandes bestätigte, dass die Sängerin unverletzt sei. (red, 23.5.2017)