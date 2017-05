Nächste Amtszeit als ÖFB-Präsident würde im Juni beginnen

Wien – Der Wahlausschuss des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat am Montag in einer Sitzung in Wien einstimmig beschlossen, Leo Windtner zur Wiederwahl als ÖFB-Präsident vorzuschlagen. Die Wahl nimmt die am 18. Juni in Zell/See tagende Ordentlichen Bundeshauptversammlung vor. Dem ÖFB-Wahlausschuss gehören die Präsidenten der Landesverbände und der Bundesliga an. Windtner amtiert seit Februar 2009. (APA; 22.5.2017)