David Moyes als Sunderland-Coach zurückgetreten

Folge des Abstiegs aus der Premier-League mit nur sechs Siegen und 24 Punkten

Sunderland – Der Schotte David Moyes ist am Montag als Trainer von Sunderland zurückgetreten. Die Mannschaft war in der am Sonntag zu Ende gegangenen Premier-League-Saison abgestiegen. Moyes stellte keine finanzielle Forderungen. "Er hat verzweifelt darum gekämpft, die Relegation zu vermeiden. Dass er jetzt kein Geld verlangt, sagt alles über seinen großen Charakter aus", sagte Clubchef Ellis Short.

Moyes hatte früher Everton und Manchester United betreut und hat Sunderland im vergangenen Juli übernommen. Es reichte aber mit 24 Punkten und lediglich sechs Siegen in 38 Spielen nur für den 20. und letzten Platz. Zum Abschluss am Sonntag gab es bei Meister Chelsea eine 1:5-Niederlage. Im April eröffnete der englische Verband eine Untersuchung gegen den 54-Jährigen. Er soll einer Journalistin mit einer Ohrfeige gedroht haben. (APA/sda, 22.5.2017)