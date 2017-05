Nokia 9: Erste Details und Fotos zu iPhone-Konkurrent im Netz

Könnte im Herbst erscheinen und in einer Liga mit Samsungs Galaxy S und Apples iPhone spielen

Plant Nokia, in direkte Konkurrenz mit Premium-Geräten wie dem iPhone und Samsungs Galaxy-Modellen zu treten – oder visiert Hersteller HMD Global mit Nokia nurdas Mittel- bis Billigsegment an, etwa mit der Neuauflage des Nokia 3310? Der Beantwortung dieser Frage ist man nun einen Schritt näher gekommen, denn im Netz sind erstmals Fotos und Spezifikationen zu einem hochwertigen Flaggschiff-Smartphone aufgetaucht. Dabei soll es sich um das Nokia 9 handeln, das vermutlich im Herbst erscheint.

Starke Specs



Die französische Techseite Frandroid hat einen Prototypen des Geräts ergattert – und ist von der Hardware begeistert. So läuft das Nokia 9 auf einem Snapdragon 835, der 5,3 Zoll-Bildschirm hat eine QHD-Auflösung, außerdem gibt es 64 GB Speicherplatz und 4GB RAM. Dazu verfügt das Nokia 9 über einen USB C-Anschluss, eine Kopfhörerbüchse und eine duale Kamera mit je 13 Megapixel.

Exclusif : On a essayé le Nokia 9 avant sa présentation, impressions et caractéristiques https://t.co/nsBeVaXC0m pic.twitter.com/5sxPXsdPWs — FrAndroid 📱⌚️🖥🎮🎧 (@twandroid) May 20, 2017

Prototyp

Über das Aussehen des Geräts lässt sich noch nicht viel sagen, da der Prototyp noch in einer großen blauen Hülle verpackt ist. Das Gerät dürfte zu seinem Release auf Android O laufen. "Wenn HMD ernst genommen werden will, muss es im Herbst ein Flaggschiff in den Handel bringen, das es mit iPhone und Galaxy aufnehmen kann", kommentiert Forbes mit Blick auf das Nokia 9. (red, 22.5.2017)