Wie gut kennen Sie Radiohead?

"OK Computer", ein Album, das gewiss jeder Radiohead-Fan besitzt, ist vor 20 Jahren erschienen. Testen Sie Ihr Bandwissen im Quiz!

"Pablo Honey", das Debütalbum der Band, markierte den Start ihrer jahrzehntelangen Karriere. Den endgültigen weltweiten Durchbruch brachte Radiohead dann erst "OK Computer", das dieser Tage sein 20. Jubiläum feiert.

Die Briten, die seit gemeinsamen Schultagen in derselben Formation spielen, schaffen es aber auch mehrere Alben später noch, ihre User zu begeistern. Wie ein User beschreibt:

Doch in der STANDARD-Rezension des neuesten Radiohead-Albums aus dem Jahr 2016 heißt es schon etwas distanzierter über die sogenannten "heiligen Kühe des Pop": "Gitarrenrock, veredelt durch den entrückten Gesang Thom Yorkes, dessen hängendes Augenlid das schlafwandlerische Moment und das subeuphorische Wesen der Musik unfreiwillig illustrierte. Später verleibten sie sich elektronische Musik ein – Stichwort: 'OK Computer' – und überführten diese auf viel beachteten Alben wie 'Kid A' oder 'Amnesiac' in den Mainstream."



Wie geht es Ihnen mit Radioheads Musik?



Welches ist Ihr Lieblingsalbum und Ihr Lieblingssong der Band? An welche Ereignisse in Ihrem Leben erinnert Sie Radioheads Musik? Welche Eindrücke haben Sie von Livekonzerten mitgenommen? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz und posten Sie Ihre Kommentare im Forum! (aan, ...)