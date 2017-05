Rajoy erwartet trotz Linksrucks bei Sozialisten keine Neuwahlen

Spaniens Premier will weiterhin gemeinsamen Nenne mit Oppositionellen Sozialisten suchen, deren Stimmen er braucht

Madrid – Der mit wechselnden Mehrheiten regierende konservative spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy erwartet trotz des Linksrucks der Sozialisten keine Neuwahlen. Er werde weiterhin versuchen, mit ihnen auf einen Nenner zu kommen, sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz. "Falls nicht, dann eben nicht", fügte er hinzu.

Zugleich verwies Rajoy darauf, dass er seit dem Antritt seiner Minderheitsregierung im vorigen Jahr Gesetzesvorhaben auch ohne die Sozialisten durchgesetzt habe. Diese haben nach langen Führungsquerelen mit Pedro Sanchez einen erklärten Widersacher Rajoys zu ihrem Chef gemacht. Die Märkte reagierten darauf mit erhöhter Nervosität, weil die Reformpolitik in Gefahr geraten könnte.

Der nach seiner zeitweiligen Entmachtung an die Parteispitze zurückgekehrte Sanchez will eine harte Linie gegen den Regierungschef fahren. Er hat Rajoy angesichts zahlreicher Korruptionsskandale in dessen Volkspartei mangelnde Integrität vorgeworfen. Rajoy hat seinerseits angedroht, Neuwahlen anzusetzen, falls er den Etat für 2017 nicht durchbringen sollte. Darüber dürfte es in den kommenden Wochen im Parlament zum Schwur kommen: Rajoy konnte sich in der Vergangenheit mehrfach auf Stimmen der zentristischen Partei Ciudadanos stützen. Er hat für den Haushalt auch um Unterstützung bei Regionalparteien aus dem Baskenland und den Kanaren geworben.

Rajoy war im Herbst 2016 nach zwei Wahlen und monatelangem politischen Hickhack zum Chef einer Minderheitsregierung gewählt worden. Die Volkspartei stellt 134 der 350 Sitze im Parlament, die Sozialisten 84. (Reuters, 22.5.2017)