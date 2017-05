Rohani hält weitere Raketentests, "wenn nötig", für möglich

Kritik an Trumps Besuch in Saudi-Arabien und Israel – Visite war für iranischen Präsidenten "Show ohne Wert"

Teheran/Washington – Irans Präsident Hassan Rohani hat weitere Raketentests angekündigt, sollte dies "notwendig" sein. "Unsere Raketen dienen unserer Verteidigung und dem Frieden, sie dienen nicht dem Angriff", sagte der vergangene Woche im Amt bestätigte Rohani am Montag in Teheran. Sollte es die "technische Notwendigkeit" geben, Tests auszuführen, werde der Iran dies tun und "niemanden um Erlaubnis fragen".

Den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien tat Rohani als "Show ohne Wert" ab. Das Treffen Trumps mit Staatsführern aus der muslimischen Welt am Wochenende sei "nur eine Show ohne irgendeinen praktischen oder politischen Wert" gewesen, sagte Rohani bei seiner ersten Pressekonferenz, seitdem er bei der Präsidentenwahl am Freitag mit einer klaren Mehrheit im Amt bestätigt worden war.

Terror nicht durch Waffenverkauf zu besiegen

"Man kann den Terrorismus nicht einfach beseitigen, indem man das Geld seines Volkes an eine Supermacht gibt", sagte Rohani in Anspielung auf das milliardenschwere Rüstungsabkommen, das die USA und Saudi-Arabien während des Besuchs geschlossen hatten. Trump und Saudi-Arabiens König Salman hatte dabei dem Iran die Förderung des Terrorismus in der Region vorgeworfen.

Rohani wies diesen Vorwurf zurück und erinnerte an die Anschläge vom 11. September 2001, die vor allem von Saudi-Arabern begangen wurden. "Wir wollen der Welt sagen, dass wir bereit zur Interaktion sind auf der Basis gegenseitigen Respekts und geteilter Interessen", sagte Rohani, der im Wahlkampf mit dem Versprechen geworben hatte, seinen Kurs der Öffnung und des Ausgleichs mit dem Westen fortzusetzen. (APA, 22.5.2017)