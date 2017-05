Demonstranten im Süden Tunesiens stürmten Ölanlage

Regierung meldet Unfalltod eines jungen Demonstranten

Tunis – Im Süden Tunesiens haben wütende Demonstranten am Montag versucht, eine Gas- und Ölanlage zu stürmen. Wie örtliche Radiosender berichteten, setzten Sicherheitskräfte Tränengas ein, um die Demonstranten zu vertreiben.

Seit etwa einem Monat belagern Bewohner der Region Tatouine die Anlage in El Kamour und verlangen einen Anteil an den Einkünften für ihre Region sowie Zugang zu Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten.

In den vergangenen Tagen hatten sich die Spannungen rund um die Anlage verschärft. Soldaten feuerten immer wieder Warnschüsse ab, am Sonntag drohte das Verteidigungsministerium in Tunis mit rechtlichen Konsequenzen und auch mit der Anwendung von Gewalt, sollten Demonstranten versuchen, die Anlage zu stürmen.

Das Gesundheitsministerium meldete am Montag den Tod eines jungen Demonstranten im Süden des Landes. Der Mann sei in einem Unfall von einem Polizeiwagen erfasst worden. Nähere Angaben zum Tod des Demonstranten lagen zunächst nicht vor.

Die Selbstverbrennung eines arbeitslosen Tunesiers hatte Anfang 2011 eine Protestwelle losgetreten, die zum Sturz des langjährigen Staatschefs Zine el-Abidine Ben Ali führte. Tunesien wurde so zum Ausgangsland des arabischen Frühlings, die Ereignisse dort stießen ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern der Region an. (APA, 22.5.2017)