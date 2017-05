Historischer Kalender – 23. Mai

1487 – Im Auftrag des portugiesischen Königs Johann II. tritt Pero da Covilha die Reise nach Ostafrika an, um in Äthiopien nach dem sagenhaften Priesterkönig Johannes zu suchen. Er erreichte zwar Äthiopien, wurde jedoch dort festgehalten und kehrte nicht zurück.

1547 – In der Schlacht bei Drakenburg besiegt das protestantische Heer des Schmalkaldischen Bundes die kaiserliche Armee. Dadurch wird der Norden Deutschlands frei von kaiserlicher Kontrolle, was zur Glaubensfreiheit beiträgt.

1592 – In der Bretagne gelandete spanische Truppen entsetzen die im Achten Hugenottenkrieg von Truppen des französischen Königs Heinrich IV. belagerte Stadt Craon. In der Schlacht setzt sich Philipp-Emanuel von Lothringen gegen Heinrich von Bourbon, Herzog von Montpensier, durch.

1612 – Erzherzog Matthias, Sohn von Kaiser Maximilian II. und Bruder von Rudolf II., wird zum römisch-deutschen Kaiser gewählt.

1887 – Papst Leo XIII. beendet den Kulturkampf im deutschen Kaiserreich: Die katholische Kirche akzeptiert die Zivilehe, staatliche Schulaufsicht und das Politikverbot für Priester.

1887 – Die "Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft" (AEG) wird gegründet. Der Berliner Unternehmer Emil Rathenau erwirbt 1881 die Lizenz auf die Edison-Patente und gründet 1883 die "Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Electricität", aus der die AEG hervorgeht.

1917 – Auf Druck von Kaiser Karl I. muss der ungarische Ministerpräsident Graf Istvan Tisza mit seinem Kabinett zurücktreten. Nachfolger wird Graf Moritz Esterhazy. Tisza war ein erklärter Gegner demokratischer Bestrebungen; in der ungarischen Reichshälfte waren nur 1,2 Millionen Bürger wahlberechtigt.

1927 – Bei einem schweren Erdbeben in der chinesischen Provinz Kansu (Gansu) kommen rund 20.000 Menschen ums Leben.

1932 – Der US-Kongress lehnt eine Lockerung der Prohibitionsgesetze ab und verfügt ein Schankverbot für Dünnbier.

1942 – Deutschland zieht seine vor der US-Küste operierenden U-Boote zurück.

1947 – Die mandschurische Metropole Changchun wird im chinesischen Bürgerkrieg von kommunistischen Einheiten eingenommen.

1962 – Ein französisches Militärgericht verurteilt General Raoul Salan wegen seiner Rolle bei der Untergrundorganisation OAS in Algerien und seiner Beteiligung an einem Putschversuch zu lebenslanger Haft. Am 27.5. verfügt Staatspräsident Charles de Gaulle wegen des seiner Meinung nach zu milden Urteils die Auflösung des Sondertribunals.

1972 – US-Präsident Richard Nixon und der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnjew unterzeichnen in Moskau Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit beim Umweltschutz und in der medizinischen Forschung.

1977 – Südmolukkische Terroristen überfallen in den Niederlanden eine Schule in Bovensmilde, kapern einen Zug bei Assen und bringen 165 Geiseln, darunter viele Kinder, in ihre Hand. Nach 20 Tagen stürmen Soldaten: sechs Geiselnehmer und zwei Geiseln kommen dabei ums Leben.

1992 – Der italienische Richter Giovanni Falcone, Symbolfigur im Kampf gegen die Mafia, wird bei Palermo zusammen mit seiner Frau und drei Leibwächtern in die Luft gesprengt. Er hatte den kompromisslosen Kampf gegen die Cosa Nostra auf Sizilien aufgenommen.

1997 – Bei der Präsidentschaftswahl im Iran wird überraschend der Reformer Mohammed Khatami statt des Favoriten Ali Akbar Nategh-Nouri zum Staatspräsidenten gewählt.

2007 – Der russische Präsident Wladimir Putin triff bei seinem Staatsbesuch in Österreich mit Bundespräsident Heinz Fischer in der Wiener Hofburg zusammen. Beim anschließenden russisch-österreichischen Wirtschaftsforum werden 35 Investitions-und Kooperationsabkommen mit einem Gesamtvolumen von drei Mrd. Euro unterzeichnet.

Geburtstage:

Carl von Linne, schwed. Naturforscher (1707-1778)

Mark Lothar, dt. Komponist (1902-1985)

Jean Francaix, frz. Komponist (1912-1997)

Dieter Hildebrandt, dt. Kabarettist und Schauspieler (1927-2013)

Mario Ferrari-Brunnenfeld, öst. Arzt und Politiker (1932-2001)

Werner Funk, dt. Journalist (1937- )

Karl Vocelka, öst. Historiker (1947- )

Rubens Barrichello, brasil. Autorennfahrer und ehem. Formel-1-Fahrer (1972- )

Todestage:

John D. Rockefeller, US-Industr. (1839-1937)

Georg Schumann, dt. Komponist (1866-1952)

Ernst Anton Plischke, öst. Architekt (1903-1992)

Friedrich Schächter, öst. Erfinder; 1968 Erfinder des Weltraumkugelschreibers "Space Pen" (1924-2002)

Giovanni Falcone, ital. Jurist und "Mafia-Jäger" (1939-1992)

(APA, 23.5.2017)