Melchior wird neuer ÖVP-Geschäftsführer

Der enge Vertraute von Sebastian Kurz war bisher dessen stellvertretender Kabinettsleiter im Außenministerium – Köstinger soll Generalsekretärin werden

Wien – Der designierte ÖVP-Obmann Sebastian Kurz setzt seinen engen Vertrauten Axel Melchior in die Parteizentrale. Melchior wird Bundesgeschäftsführer, bestätigten Parteisprecher am Montag einen Bericht des "Kurier". Zunächst wurde berichtet, dass er neben ÖVP-Generalsekretär Werner Amon wirken soll, gegenüber der APA hieß es am Montag.

Melchior war zuletzt stellvertretender Kabinettsleiter von Kurz im Außenministerium und kommt wie dieser ebenfalls aus der Jungen ÖVP, wo er bereits als Generalsekretär wirkte. Laut Angaben von Kurz' Sprecher erfolgt der Wechsel per sofort. Die Position eines Bundesgeschäftsführers gab es zwar bereits bei der Volkspartei, zuletzt wirkte Amon jedoch allein.

Melchior soll künftig die Linie festlegen und dafür sorgen, "dass die thematischen Schwerpunkte von Sebastian Kurz auch in die Praxis umgesetzt werden", heißt es im "Kurier". Er werde vor allem strategische Fragen, die inhaltliche Abstimmung und die Vernetzung mit den Landesparteien übernehmen.

Köstinger ist stellvertretende Parteiobfrau

Köstinger zählt zum engsten Führungskreis um den designierten ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz, ist stellvertretende Parteiobfrau, Vizevorsitzende der Politischen Akademie der ÖVP und kommt aus dem Bauernbund. Sie soll künftig für die Außervertretung und Außenkommunikation der Partei verantwortlich sein, heißt es.

Melchior soll als neuer Geschäftsführer parteiintern wirken. Das neue Personalpaket der ÖVP soll demnächst präsentiert werden, hieß es am Montag. (APA, 22.5.2017)