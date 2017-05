Pizza mit Bitcoins bezahlt, die heute 20 Millionen Dollar wert wären

IT-Entwickler nennt Transaktion im Jahr 2010 "unglaublich cool" – Fall zeigt Kursaufschwung

Für ein paar Pizzen würde er 10.000 Bitcoins ausgeben: Das postete ein IT-Entwickler 2010 in einem Bitcoin-Forum. Mit der damals jungen Digitalwährung wolle er "ein bisschen Pizza, die jemand selbst gemacht oder mir von einem Restaurant bringt", am liebsten "mit Zwiebeln, Pepperoni, Wurst, Pilzen, Tomaten, Paprika", oder auch einfach nur "Käsepizza". Ein Brite akzeptierte das Angebot besorgte für die 10.000 Bitcoins, die damals umgerechnet 40 Dollar wert waren, zwei Pizzen für 24 Dollar. Das begründete den "Bitcoin Pizza Day", der jedes Jahr am 22. Mai gefeiert wird.

"Unglaublich cool"

Nimmt man den heutigen Wechselkurs, hätte der Entwickler für seine zwei Pizzen umgerechnet 20 Millionen Dollar bezahlt. So viel sind 10.000 Bitcoins heute wert. Der Pizzakäufer ärgert sich zumindest nicht offiziell. Gegenüber der New York Times sagte er 2013, dass Bitcoins damals ja "überhaupt keinen Wert" gehabt hätten. Sie gegen Pizza einzutauschen sei "unglaublich cool" gewesen. Tatsächlich dürfte die Transaktion eine der ersten gewesen sein, in der Bitcoins gegen physische Waren getauscht wurden. Seine restlichen Bitcoins verwendete der Entwickler später für einen Computer im Wert von rund 4.000 Dollar.

Große Schwankungen

Der Bitcoin-Kurs ist großen Schwankungen unterworfen, befindet sich mittlerweile aber stark im Aufstieg. Seit März hat sich der Kurs verdoppelt, momentan ist ein Bitcoin (umgerechnet 1.789 Euro) wertvoller als eine Feinunze Gold. Dafür verantwortlich ist, dass Japan Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkennen könnte, außerdem ließ die US-Börsenaufsicht SEC einen auf Bitcoins basierenden Indexfonds zu. (red, 22.5.2017)