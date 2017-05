Trump-Rede in Tel Aviv: "Wir lieben Israel"

Der US-Präsident trifft den israelischen Premier und den Palästinenser-Präsident getrennt voneinander. Ziel ist es, den Friedensprozess voranzutreiben – Iran wirft den USA die Bewaffnung von Terroristen vor

Jerusalem/Riad – Nach zwei Tagen in Saudi-Arabien ist US-Präsident Donald Trump am Montag in Israel angekommen. Noch am Flughafen hielt Trump seine erste Rede. "Wir lieben Israel. Wir respektieren Israel", sagte Trump. Er sei nach Israel gekommen, um das Bündnis zwischen den USA und Isreal zu bekräftigen. Der Besuch in Saudi-Arabien habe bei ihm dazu geführt, neue Hoffnung für eine friedliche Zukunft des Nahen Ostens zu bekommen.

Auf der zweiten Station seiner neuntägigen Nahost- und Europa-Reise wollte er getrennte Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas führen, um den Nahost-Friedensprozess zu beleben. Geplant sind unter anderem ein Gebet an der Klagemauer und ein Besuch der Grabeskirche. US-Außenminister Rex Tillerson erklärte, Trump sehe eine Gelegenheit, um den Friedensprozess voranzutreiben. Ein Dreiertreffen der Staats- und Regierungschefs solle jedoch an einem "späteren Zeitpunkt" stattfinden.

Zuvor hatte Trump zwei Tage in Saudi-Arabien verbracht und dort eine Grundsatzrede zum Islam gehalten. Sein Flug von Riad nach Tel Aviv am Montag dürfte der erste Direktflug aus der saudi-arabischen Hauptstadt nach Israel sein.

Islam mit Islamismus verwechselt: "Nur ein erschöpfter Mann"

Am Sonntag waren beim 70-jährigen US-Präsidenten Zeichen von Müdigkeit zu erkennen. In seiner Rede hatte er vom "islamischen" Extremismus gesprochen statt wie in der vorab verbreiteten redaktionellen Fassung vom "islamistischen". Eine Sprecherin des Präsidialamts nannte dies ein Versprecher aus Müdigkeit. "Nur ein erschöpfter Mann", sagte sie Journalisten. Trump blieb am späten Sonntagabend einem geplanten Treffen mit Jugendlichen fern. Den Termin übernahm seine Tochter Ivanka.

Iran: Feindselige US-Politik gibt Terroristen neuen Schub

Unterdessen hat die iranische Regierung den USA vorgeworfen, Iran-Feindlichkeit zu schüren und Terroristen im Nahen Osten Waffen zu verkaufen. Trump versuche durch seine wiederholten und grundlosen Vorwürfe gegen den Iran arabische Staaten zu weiteren Waffenkäufen zu animieren, sagte Außenamtssprecher Bahram Qassemi am Montag dem staatlichen Fernsehen zufolge.

Durch ihre feindselige Politik würden die USA den "Terroristen in der Region" neuen Schub geben, so der Sprecher. Während eines Besuchs von Trump am Vortag beim iranischen Erzfeind Saudi-Arabien waren Waffengeschäfte im Wert von fast 110 Milliarden Dollar abgeschlossen worden. Trump appellierte an die islamische Welt, sich im Kampf gegen islamische Extremisten zu einen. Dem Iran warf er vor, seit Jahrzehnten religiös motivierte Konflikte angeheizt zu haben.

Seine erste Auslandsreise als Präsident endet am Samstag nach Besuchen in Rom und Brüssel auf Sizilien. (APA, Reuters, 22.5.2017)