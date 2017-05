Razzia gegen Akademiker im Hungerstreik in Ankara

Dozentin und Volksschullehrer wurden festgenommen, weil sie gegen ihre Entlassung protestierten

Ankara – Zwei Akademiker im Hungerstreik sind in der türkischen Hauptstadt Ankara bei einer Razzia festgenommen worden. Die Polizei sei in der Nacht auf Montag in ihre Wohnungen eingedrungen, teilten die Dozentin Nuriye Gülmen und der Volksschullehrer Semih Özakca via Twitter mit.

Die Zeitung "Cumhuriyet" meldete unter Berufung auf den Anwalt Selcuk Kozagacli, Grund für die Festnahme sei, dass "die Aktion zu einem Todesfasten werden könnte" und Anlass für Demonstrationen ähnlich der regierungskritischen Gezi-Proteste im Jahr 2013 geben könnte. Gülmen und Özakca befinden sich aus Protest gegen ihre Entlassungen seit 9. März im Hungerstreik. Sie nehmen nur Wasser, Zucker, Salz und Vitamin B zu sich. Ihr Gesundheitszustand ist seit Tagen kritisch. Kozagacli sagte, Gülmen und Özakca hätten angekündigt, ein Todesfasten zu beginnen – also auch auf Wasser und Zucker zu verzichten – sollten sie nicht bald freigelassen werden.

Die beiden Akademiker sind zwei von Tausenden, die nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 per Notstandsdekret entlassen wurden. Ihnen werden angebliche Verbindungen zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Führung für den Putschversuch verantwortlich macht. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert die Entlassungen als "willkürlich". (APA/dpa, 22.5.2017)