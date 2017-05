Life Ball: Kampagne mit Kate Winslet, Uma Thurman, Tatjana Patitz

Kobza and The Hungry Eyes begleitet die Neuausrichtung unter dem Motto "Know your status"

Wien – Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Life Balls wird nun das diesjährige Thema von Life+ "Know your status" in Form einer Bewusstseins-Kampagne unter die Leute gebracht. Die Kampagne ist das Resultat eine Zusammenspiels von Gery Keszler, dem internationalen Star-Fotografen Peter Lindbergh und der Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE).

Bis zum Welt-Aidstag 2017 soll auf allen Kanälen für Bewusstsein und die Aufforderung, sich testen zu lassen, geworben werden. Als Key Visual und Symbol für einen HIV Test fungiert das Life+ Pflaster. Mit von der Partie sind etwa Kate Winslet, Uma Thurman und Tatjana Patitz. Der Life Ball findet am 10. Juni 2017 im Wiener Rathaus statt.

Kate Winslet

life ball

Uma Thurman

life ball

Tatjana Patitz

life ball

Credits:

Auftraggeber: LIFE+ Verein zur direkten Unterstützung von HIV-Positiven und an AIDS erkrankten Menschen | Gery Keszler | Agentur: Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) | Geschäftsführung: Rudi Kobza | Fotograf: Peter Lindbergh | Art Direction: Cornelia Neidhardt | Grafik: Simone Fuchs | Projektmanagement: Klaudia Winkler | Bildbearbeitung: Vienna Paint, Christoph Pfaffenbichler, Andreas Fitzner, Christoph Übleis, Rita Skof-Peschetz | Tonstudio: Blautöne, Christian Mayr, Ines Schiemann | Filmproduktion: D5 Productions, Miriam Steurer, Florian Pollstätter, Stella Schäfer (red, 22.5.2017)