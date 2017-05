ÖBB verkaufen Hellö-Fernbus an deutschen Flixbus

Nach dem Start im Juli 2016 kommt das endgültige Aus für den ÖBB-Fernbus. Marktführer Flixbus übernimmt das Liniengeschäft

Wien/München – Nicht einmal ein Jahr nach dem Start ziehen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nun bei ihrer Fernbus-Tochter Hellö die Notbremse: Wie DER STANDARD exklusiv berichtete, wird das Fernbus-Geschäft an den deutschen Konkurrenten Flixbus abgegeben, teilten ÖBB und Flixbus am Montagvormittag mit. Der Vertrag zwischen ÖBB und dem deutschen Marktführer für Online-Busreisebuchungen soll mit 1. Juni in Kraft treten, die gesamte Transaktion bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Die 28 Hellö-Busse sind laut STANDARD-Informationen nicht Teil des Deals, sie hat die ÖBB vor dem Start im Juli 2016 geleast. Das bestehende Hellö-Streckennetz mit Busverbindungen nach Berlin, München, Zürich und Venedig werde ab 1. August in das Flixbus-Netzwerk integriert, verlautbarte Flixbus via Aussendung.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Arbeitsplätze der Hellö-Lenker seien gesichert, sie werden zur Konzernschwester ÖBB-Postbus versetzt. (ung, 22.5.2017)