Operation Porto: 159 Dealer im Darknet ausgeforscht

Ermittlungsverfahren gegen 697 Personen – 123 Kilogramm Suchtgift und 78.000 Stück Ecstasy-Tabletten sichergestellt

Wien – Eine Task-Force im Bundeskriminalamt (BK) ermittelt seit März 2015 gegen den illegalen Drogenhandel im Darknet. Im Rahmen der internationalen Operation "Porto" konnten Hunderte per Post versendete Pakete abgefangen werden, die nach Österreich geliefert werden sollten. Das berichtete das Bundeskriminalamt in einer Aussendung am Montag.

Über Mittelsmänner per Post versandt

Die Operation "Porto" wurde im August 2016 vom BK in Kooperation mit deutschen Strafverfolgungsbehörden initiiert. Ermittlungen ergaben, dass ein Großteil der über das Darknet verkauften illegalen Drogen in den Niederlanden hergestellt wurde. Die Drogen wurden in Deutschland von Mittelsmännern per Post in die ganze Welt versandt.

Bei der Überprüfung von Postsendungen in internationalen Flughäfen in Deutschland stellten Ermittler etwa 6.000 Postsendungen mit insgesamt 170 Kilogramm Suchtgift sicher. Die Empfänger verteilten sich auf 60 Nationen, wobei Österreich nach den USA den zweiten Platz einnahm.

Ermittlungen gegen 174 Personen in Österreich

In Österreich wurden gegen 174 Personen Ermittlungsverfahren durchgeführt, die 56 Kilogramm Suchtgift im Darknet erworben, eingeführt und größtenteils weiterverkauft hatten. 98 davon konnte der gewerbsmäßige Handel mit großen Mengen an illegalen Suchtmitteln nachgewiesen werden. Im Zuge von 74 Hausdurchsuchungen wurden 27 Kilogramm Suchtgift und 3.200 Stück Ecstasy-Tabletten sichergestellt.

697 Personen angezeigt

Insgesamt wurden seit Gründung der Task-Force 2015 in Österreich 697 Personen angezeigt, die 123 Kilogramm Suchtgift und 78.000 Stück Ecstasy-Tabletten im Darknet erworben, eingeführt und größtenteils weiterverkauft hatten.

159 davon konnte der gewerbsmäßige Handel mit großen Mengen nachgewiesen werden. Im Zuge von 181 Hausdurchsuchungen wurden 35 Kilogramm Suchtgift und 4.500 Stück Ecstasy-Tabletten sichergestellt. Die meisten Bestellungen von Suchtgift gab es in Oberösterreich mit knapp 32 Prozent, gefolgt von Wien (21 Prozent), der Steiermark (12,5 Prozent) und Niederösterreich (10 Prozent).

Drogentote

Bei neun Drogentoten österreichweit im Zeitraum von Sommer 2014 bis Jänner 2017 konnte ein Zusammenhang mit Online-Suchtmittelbestellungen nachgewiesen werden. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt des Ablebens betrug 30 Jahre. (APA, 22.5.2017)