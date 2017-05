Hammerschmid hofft weiterhin auf Umsetzung der Schulautonomie

Am Dienstag werden die Parteichefs Mehrheiten für anstehende Reformvorhaben abklären, die Bildungsreform steht auch auf der Tagesordnung

Beschlossen ist noch nichts, Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) ist aber optimistisch, dass die Gesetze für die Bildungsreform noch vor den kommenden Neuwahlen beschlossen werden. Derzeit würden Verhandlungen mit allen im Parlament vertretenen Fraktionen geführt, für Dienstag hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) alle Parteichefs geladen, um mögliche Mehrheiten für anstehende Reformen zu finden. Auch die Bildungsreform sei dabei ein Gesprächsthema, sagte Hammerschmid am Montag.

Das Schulautonomiepaket könne nur als Gesamtpaket zur Umsetzung gebracht werden, ergänzt sie. Nur einzelne Teile zu beschließen, funktioniere nicht. Am Donnerstag vergangener Woche wurden die Verhandlungen zwischen Lehrergewerkschaft und Bildungsministerium abgeschlossen. Die Gremien der Gewerkschaft haben dem Paket noch nicht zugestimmt, unbedingt notwendig ist das für einen Beschluss im Parlament natürlich nicht. Wenn sämtliche Texte vorliegen, werde man diese in den Gremien diskutieren, sagte Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Nach derzeitigem Stand sei das frühestens nächste Woche der Fall. Aber eines sei auch klar: Die Entscheidung über das Paket falle auf politischer Ebene.

Bis zuletzt waren die geplante Aufhebung der Klassenschülerhöchstzahl von 25 und die Schulclusterbildung, bei der sich Schulen in räumlicher Nähe zu Verbünden zusammenschließen, strittige Punkte.

Keine weiteren Details

Wie diese Punkte geklärt wurden, darauf wollte die Ministerin bei einem Hintergrundgespräch am Montag nicht näher eingehen und verwies auf die Vereinbarung mit der Gewerkschaft, dass solange die Regelungen von den Gremien der Gewerkschaft behandelt werden, keine weiteren Details ausgeplaudert werden.

Zuversichtlich ist sie auch, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Parlament zustande kommt. Zustimmung habe sie von vielen Seiten bekommen, und "Sebastian Kurz muss Farbe bekennen, wir haben das Paket gemeinsam mit der ÖVP ausgehandelt", sagt sie. Sowohl vom jetzigen Wirtschaftsminister und damaligen Verhandlungspartner Harald Mahrer als auch von ÖVP-Bildungssprecherin Brigitte Jank gebe es keine entgegengesetzten Signale. Bis zum Sommer müssen die Beschlüsse ins Parlament.

Aus Mahrers Büro hieß es auf Anfrage der APA: "Unser Ziel ist immer noch ein Beschluss." Es liege aber aufgrund der nötigen Zweidrittelmehrheit bei den Grünen und der FPÖ, das Vorhaben zu unterstützen. Im Ö1-"Mittagsjournal" betonte ÖVP-Obmann Kurz, an der Umsetzung des Pakets festhalten zu wollen. Wegen der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Parlament sei aber noch die Zustimmung der Opposition – seien es Grüne oder FPÖ – wichtig. "Diese Gespräche werden geführt."

Vorbild Südtirol

Damit die Vorbehalte gegen das Schulautonomiepaket ausgeräumt werden, hat Hammerschmid Schulvertreter aus Südtirol eingeladen. Seit 17 Jahren werde dort Schulautonomie gelebt. "Die Erwartungshaltungen waren damals sehr unterschiedlich", sagt Peter Höllriegl, Schulamtsleiter in Südtirol. An den Schulen selbst sei es aber kein großes Diskussionsthema gewesen. Es habe damals schon Schulen gegeben, die diese Autonomie bereits lebten, genau so gebe es jetzt noch immer Schulen, an denen die Autonomie ausbaufähig sei, sagte er. "Mittlerweile können wir uns nichts anderes mehr vorstellen", ergänzt er. Und: Bei internationalen Bildungsvergleichstests landet Italien immer im oberen Drittel. (ost, APA, 22.5.2017)