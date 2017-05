Milliardenprojekt: Dubai baut sich neue Inseln

Dubai hat Pläne für ein neues, gigantisches Tourismusprojekt namens "Marsa al-Arab" enthüllt

Ein neues, gigantisches Projekt namens "Marsa al-Arab" soll Touristen nach Dubai locken. Im Rahmen dieses 1,7 Milliarden Dollar schweren Ausbauprojekts werden zwei neue künstliche Inseln aufgeschüttet, auf jeder Seite des weltberühmten Hotels Burj al-Arab.

Insgesamt umfasst das Projekt eine Fläche von 371 Quadratkilometern; durch die beiden Inseln erhält Dubai rund 2,2 Kilometer zusätzliche Strände. Besitzerin ist die Dubai Holding, das Management der Inseln wird jedoch von der Jumeirah Group übernommen, welche bereits das Burj Al-Arab und das Madinat Jumeirah führt.

dubai holding

Die Insel zur Linken des Burj al-Arab wird ausschließlich mit einem Luxus-Boutiquehotel, 140 Privatvillen und 300 Apartments an direkter Strandlage bebaut, wodurch die Jumeirah Group dann 2.400 zusätzliche Hotelzimmer im Portfolio hat. "Marsa" bedeutet auf Arabisch "Marina". Und so gehört zum Projekt natürlich auch eine private Marina.

Private Marina und riesiger Themenpark

Die andere Insel wird dagegen ausschliesslich Entertainment bieten. Vorgesehen ist dort ein riesiger Themenpark namens "Wild Wadi", der rekordverdächtige Wasserrutschen und mehr bieten soll. "Wild Wadi" gibt es zwar schon, nahe dem Burj al-Arab, der bestehende Park wird aber abgerissen und in doppelter Größe auf der Insel neu aufgebaut. An dessen Stelle, an Land, kommen ein 20.000 Quadratmeter großes Shopping-Center, mitsamt Konferenz-Zentrum und einem Business-Hotel, sowie ein Turm mit 300 Privatwohnungen.

Weiter kommt auf der Entertainment-Insel ein "Marine Park" mit Aquarien und Shows hinzu, welcher in Kuppeln untergebracht ist. Weiters wird der berühmte kanadische Cirque du Soleil ein eigenes Theater mit 1.700 Plätzen erhalten, wo eine speziell für Dubai produzierte Show aufgeführt wird. Und nicht zuletzt wird ein neuen Perlen-Museum mit spektakulärer Architektur erstellt, inklusive eigener Perlenfarm. Und auch hier gibt es eine Yacht-Marina, mitsamt Yachtclub und eigenem Restaurant. (red, 23.5.2017)