"Alien: Covenant" erobert US-Kinocharts

Neuer Film der Sci-Fi-Saga führt vor "Guardians of the Galaxy 2"

New York – Die Außerirdischen der neuesten Episode der Erfolgsreihe "Alien" haben die Spitze der US-Kinocharts erobert. Neueinsteiger "Alien: Covenant" habe am Wochenende an den Kinokassen in Kanada und den USA rund 36 Millionen Dollar (etwa 32 Millionen Euro) eingespielt und damit den ersten Platz belegt, berichtete der "Hollywood Reporter" am Sonntag (Ortszeit).

Regie führte bei dem Science-Fiction-Film, der in Österreich ebenfalls bereits zu sehen ist, Ridley Scott, mitgespielt hat unter anderem Michael Fassbender. Knapp dahinter landete der Sieger der beiden Vorwochen, "Guardians of the Galaxy 2", mit rund 35 Millionen Dollar. Auf den dritten Platz schaffte es der neu eingestiegene Liebesfilm "Du neben mir" mit zwölf Millionen Dollar.

Die Mutter-Tochter-Komödie "Snatched", in der sich Amy Schumer und Goldie Hawn auf eine chaotische Reise nach Südamerika begeben, landete in ihrer zweiten Woche mit rund 7,6 Millionen Dollar auf dem vierten Rang. Auf einem enttäuschenden fünften Platz platzierte sich der neu eingestiegene Kinderfilm "Gregs Tagebuch: Böse Falle!" mit 7,2 Millionen Dollar. (APA, 22.5.2017)