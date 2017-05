141 Festnahmen bei Razzia in indonesischem Schwulenclub

Wachsende Stimmung gegen Homosexuelle

Jakarta – Bei einer Razzia in einem Schwulenclub der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind mindestens 141 Männer festgenommen worden. Sie stehen nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag unter Verdacht, an Prostitution beteiligt gewesen zu sein. In dem Club "Atlantis Gym and Sauna" hatte am Sonntagabend eine Strip-Show stattgefunden.

85 Stockhiebe für gleichgeschlechtlichen Sex

Im Unterschied zu anderen muslimischen Ländern ist Homosexualität in dem 250-Millionen-Einwohner-Staat Indonesien nicht verboten. Allerdings wird mit dem Erstarken von radikal-islamischen Kräften seit einiger Zeit wieder zunehmend Stimmung gegen Homosexuelle gemacht.

Vergangene Woche wurden in der konservativen Provinz Aceh zwei Männer zu jeweils 85 Stockhieben verurteilt, die Sex miteinander hatten. (APA, 22.5.2017)