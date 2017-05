Die Allee: Burger unterm Kastanienbaum

Im ehemaligen Phoenix Bowling in der Prater Hauptallee gibt es ein neues Restaurant, in dem jetzt richtig gut gegrillt wird

Wer im Wiener Prater ein Restaurant betreibt, muss sich um zu wenig Laufkundschaft kaum Sorgen machen. Da ist es gar nicht so wichtig, was am Teller landet, wie die Fülle an Gaststätten mit vergilbten Tischtüchern und rostigen Bierwerbeschildern zeigt, die vorwiegend von Touristen frequentiert werden, die den Weg zu den berühmten Stelzen nicht gefunden haben. Schnitzel unter sieben Euro – da kann doch nichts verkehrt dran sein.

Sport und Essen



Lokalitäten in der Hauptallee, nur wenige Schritte von der Vergnügungsmeile entfernt, haben es da schon schwerer. Zwar gibt es auch hier Laufkundschaft, diese joggt aber meist in Funktionskleidung vorbei. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Unternehmer richtig viel Geld in die Hand nehmen und aus einer in die Jahre gekommenen Bowlinghalle ein Vergnügungscenter mit riesigem Restaurant machen. Philipp Prascer, der unter anderem den "Ocean Park", eine Art Entertainment-Center, in der Wiener Millennium City betreibt, eröffnete jetzt sein neuestes Projekt in der Prater Hauptallee – den "Kugeltanz".

Neben Bowlingbahnen und Billardtischen gibt es auch ein angeschlossenes Restaurant mit Terrasse unter den Kastanienbäumen. In dem innen völlig überdimensionierten, an eine Autobahnraststätte erinnernden Lokal wird vorwiegend Gegrilltes und österreichische Hausmannskost serviert.

foto: alex stranig Beef Tartare asiatisch (11,80 Euro)

Beef Tartare gibt es klassisch oder als asiatische Variante mit Koriander, Limette, Ingwer und süßer Austernsauce. Das Tartare mit regionalem Rindfleisch vom Höllerschmid wird in kleinen Tortilla-Schälchen serviert. Lässt man unmotiviert verteilte Ruccola-Blätter und Perlzwiebel aus dem Glas weg, macht diese Vorspeise wirklich Freude.

foto: alex stranig Pulled Pork mit Krautrahmgemüse (16,80 Euro)

Dass Pulled Pork mit Pommes statt – wie in der Karte angeben – mit Kräutererdäpfeln daherkommt, schieben wir auf die Eingewöhnungsphase in der ersten Woche nach der Eröffnung. Die auf Holzkohle geräucherte Schweineschulter ist geschmacklich aber tadellos und zart, wie man sich das von Pulled Pork erwartet.

foto: alex stranig Gebeizte Lachsforelle mit Kren und Karfiol (11,80 Euro)

Haugebeizte Lachsforelle überzeugt hingegen wenig. Ob es an der Beize oder am Fisch per se liegt, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Der mit Oberskren und eingelegtem Karfiol garnierte Teller schaut aber zumindest nett aus.

foto: alex stranig Burger mit scharfer Sauce und Pfefferoni (13,80 Euro)

Richtig gut gelingt hingegen der Burger. 200 Gramm saftiges Rindfleisch in einem köstlich flauschigen Brioche-Bun machen Freude. Die scharfe Variante wird mit Pfefferoni und Chilisauce serviert. Knusprig gebratener Speck und geschmolzener Cheddar komplettieren den Burger und lassen über das noch etwas unkoordinierte Personal hinwegschauen. (Alex Stranig, 23.5.2017)

foto: alex stranig

Die Allee

Hauptallee 124

1020 Wien

Website