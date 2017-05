Lokalwahlen in Kroatien: Stichwahlen stehen noch bevor

Vier Großstädte bekommen Bürgermeister erst am 4. Juni – Regierungspartei HDZ stark auf regionalen Ebene, schmerzhafte Schläge in einzelnen Städten

Zagreb – Die Lokalwahlen in Kroatien haben am Sonntag noch keine endgültigen Ergebnisse in den Großstädten gebracht. Die ersten Auszählungsergebnisse der staatlichen Wahlkommission bestätigen die Nachwahlbefragungen: in vier Großstädten, darunter in der Hauptstadt Zagreb, werden die Bürgermeister erst nach den Stichwahlen am 4. Juni feststehen.

In Zagreb wird der langjährige Bürgermeister Milan Bandic, der laut ersten Ergebnissen 31 Prozent erhalten hat, in der Stichwahl von Anka Mrak-Taritas herausgefordert. Die von den Oppositionsparteien HNS (Volkspartei) und SDP (Sozialdemokraten) unterstützte Kandidatin erhielt knapp 24,4 Prozent der Stimmen. Analytiker erwarten einen harten Wahlkampf in der zweiten Runde.

Niederlage für Rechtskonservative

Die Wahl in Zagreb brachte für die regierende rechtskonservative HDZ eine Niederlage, die sich auf die Machtverhältnisse in der kroatischen Rechten, aber auch innerhalb der HDZ auswirken dürfte. Der HDZ-Kandidat Drago Prgomet hat das Duell gegen die Unabhängige Bruna Esih, die als Polit-Star der extremen Rechten gilt, deutlich verloren.

Der frühere HDZ-Kulturminister Zlatko Hasanbegovic erklärte dies für eine Niederlage des HDZ-Chefs und Premier Andrej Plenkovic, der Prgomet persönlich als Kandidaten aufgestellt hatte. Hasanbegovic, der neulich aus der HDZ geflogen war, nachdem er auf der Liste von Esih kandidiert hatte, kündigte die Gründung einer neuen Rechtspartei an, berichteten die Medien.

Das Ergebnis in Zagreb könnte laut Beobachtern dem Regierungschef die Bildung einer neuen Mehrheit im Parlament erschweren. Nach den Lokalwahlen will der Premier, der nach dem Zerfall der Regierungskoalition zwischen HDZ und der Reformpartei Most weiterregieren will, vier vakante Ministerposten neubesetzen, wofür er eine Mehrheit vorweisen muss. Zuletzt haben sowohl Hasanbegovic und Esih, beide auch Parlamentsabgeordnete, Plenkovic zu einer dünnen Mehrheit verholfen.

Gemischtes Ergebnis für HDZ

Ein schmerzhafter Schlag für die HDZ ist außerdem das Resultat in ihrer Hochburg Knin. Dort führt der unabhängige Kandidat Marko Jelic deutlich vor der früheren langjährige HDZ-Bürgermeisterin Josipa Rimac (2005-2015).

Laut den ersten Ergebnissen erhielt er 49,7 Prozent der Stimmen und liegt nicht weit davon entfernt, sich den Bürgermeisterposten schon in der ersten Runde zu sichern. Auf der anderen Seite hat die HDZ auf der regionalen Ebene gut abgeschnitten. Bei der Wahl der Gespane (Regionalchefs) führt sie in 13 von 20 Gespanschaften.

Die größte Oppositionspartei SDP kann unterdessen damit rechnen, ihre Hochburg Rijeka zu halten. Der amtierende Sozialdemokrat Vojko Obersnel, der die Hafenstadt seit 2000 leitet, führt nach der ersten Runde mit 40 Prozent vor dem Herausforderer, den Unabhängigen Hrvoje Buric (17,5 Prozent). Die beiden waren bereits vor vier Jahren in der Stichwahl aufeinandergetroffen.

Auch in Osijek in Slawonien geht der amtierende unabhängige Bürgermeister Ivica Vrkic, der unter anderem von der SDP unterstützt wird, mit einem Vorsprung in die Stichwahl. Vrkic erhielt laut Auszählungsergebnissen 37 Prozent vor seiner Herausforderin Ivana Sojat (HDZ) mit 17 Prozent.

In der zweitgrößten kroatischen Stadt Split dürfte es wegen kleinen Differenzen in der ersten Runde eine spannende Stichwahl geben. Der ehemalige Bürgermeister Zeljko Kerum (2009-2013), der vor vier Jahren abgewählt wurde, erhielt 30,4 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer in der Stichwahl, der HDZ-Kandidat Andro Krstulovic Opara, hingegen 26,2 Prozent.

In der dalmatinischen Stadt Metkovic, wo Most ihre Wurzel hat, waren am späten Sonntagabend noch keine Auszählungsergebnisse bekannt. Nach informellen Informationen dürfte Most die Mehrheit in der dortigen Stadtversammlung verloren haben, was für die Neopartei ein großer Schlag wäre, berichteten die Medien. In Metkovic haben sich die früheren Regierungspartner, Most und HDZ, einen erbitterten Kampf geliefert. (APA, 22.5.2017)