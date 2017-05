Blinder Bergsteiger erreichte Gipfel des Mount Everest

Osttiroler Holzer hat damit den letzten der Seven Summits bezwungen – US-Bergsteiger tot, Inder vermisst

Innsbruck/Kathmandu – Der blinde Bergsteiger Andy Holzer hat den Gipfel des 8.848 Meter hohen Mount Everest erreicht, wie der Osttiroler am Sonntag in einem Facebook-Eintrag mitteilte. Damit habe er auch den letzten der Seven Summits bezwungen. Begleitet wurde der blinde Bergsteiger von seinen beiden Osttiroler Freunden, den Heeresbergführern Wolfgang Klocker und Klemens Bichler.

In dem Facebook-Eintrag am Sonntag hieß es: "Andy, Klemens und Wolfi haben ihr Ziel – den Gipfel des Mount Everest nach circa 10 Stunden Aufstieg erreicht – die Emotionen überschlagen sich!" Das Team sei mittlerweile wieder zurück auf 8.300 Metern, in den kommenden Tagen folgt der Abstieg ins Base Camp.

Für Holzer war es der dritte Versuch, nachdem ihn das Lawinenunglück von 2014 und die Erdbebenkatastrohe von 2015 zum Umkehren veranlasst hatten. Die Expedition war Anfang April in den Himalaya aufgebrochen. Holzer bestieg den Berg von der chinesischen Nordseite aus. Damit sei er der erste Blinde, der den Everest über die Nordroute bestiegen hat und nach dem US-Amerikaner Erik Weihenmayer erst der zweite blinde Mensch, der auf dem höchsten Achttausender war. Weihenmayer bezwang den Gipfel am 25. Mai 2001.

US-Bergsteiger gestorben

Am Mount Everest ist erneut ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Der 50-jährige US-Amerikaner war Mitglied einer britischen Gruppe, die den Gipfel des 8.848 Meter hohen Berges zu erreichen versuchte. Dies teilte der nepalesische Tourveranstalter der Gruppe mit. Nepalesischen Medienberichten zufolge wird zudem ein Bergsteiger aus Indien vermisst.

Anfang Mai starb bereits ein 85-jähriger Kletterer aus Nepal am Mount Everest. Der Himalaya-Staat hat in diesem Jahr insgesamt 375 Lizenzen an ausländische Touristen für die Besteigung vergeben. Ende April verunglückte der Schweizer Extrembergsteiger Ueli Steck tödlich am benachbarten und knapp 7.900 Meter hohen Nuptse. (APA, 21.5.2017)