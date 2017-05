Baubeginn für das größte optische Teleskop aller Zeiten

Am Freitag erfolgt die Grundsteinlegung des Extremely Large Telescope (ELT) in der chilenischen Atacamawüste

Antofagasta – Mit der Grundsteinlegung am kommenden Freitag in der chilenischen Atacamawüste beginnt die entscheidende Phase für den Bau des künftig größten optischen Teleskops der Welt. Der Hauptspiegel des European Extremely Large Telescope (E-ELT) mit einem Durchmesser von 39 Metern soll Astronomen bisher unerreichte kosmische Einblicke verschaffen. Vor allem hoffen die Forscher, damit erdähnliche Exoplaneten aufzuspüren und beobachten zu können.

Der Armazones-Berg (3.048 Meter) befindet sich 130 Kilometer südlich von Antofagasta im Norden Chiles. Vor zwei Jahren wurde die Spitze gesprengt, um eine Plattform für das ELT zu schaffen. Am 26. Mai will Chiles Staatschefin Michelle Bachelet den Grundstein legen. Ab 2024 soll das Teleskop hier sein erstes Sternenlicht einfangen.

Fast immer wolkenlos

Das Projekt der Europäischen Südsternwarte (ESO) hat in der Wüste einen idealen Standort gefunden. Dank der sogenannten Humboldt-Strömung ist die Region fast ständig wolkenfrei. Die Wolken bleiben entweder über dem Pazifischen Ozean oder auf der argentinischen Seite der Anden. In rund 90 Prozent der Nächte ist der Sternenhimmel in der äußerst sauberen und trockenen Wüstenatmosphäre zur Beobachtung frei.



"Der Sprung von den gegenwärtigen Teleskopen zum ELT ist etwa so groß wie der Sprung von Galileos Auge zu seinem Teleskop", erklärt Tim de Zeeuw, Generaldirektor der ESO. Der Hauptspiegel des ELT wird fünf Mal größer sein als bei den heute stärksten Teleskopen. Zudem wird er 13 Mal mehr Licht einfangen können, was viel schärfere Bilder ermöglicht.

39-Meter-Spiegel

Das ELT wird mit fünf riesigen Spiegeln ausgestattet sein. Der größte, mit 39 Metern Durchmesser, wird aus rund 800 hexagonalen Teilstücken mit 1,4 Metern Durchmesser bestehen. Sie müssen perfekt zusammenpassen. Der niederländische Astronom De Zeeuw hat mit seinen Kollegen in jahrelanger Überzeugungsarbeit bei Politikern die 1,1 Milliarden Euro eingeworben, die zur Finanzierung notwendig sind.

Eines der Hauptziele des Projektes ist die Erkundung von Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems, auf denen es Leben geben könnte. De Zeeuw ist der Ansicht, dass eine belebte Welt vermutlich schon im nächsten Jahrzehnt entdeckt werden kann. (APA, red, 22.5.2017)