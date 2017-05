Rapid sichert mit Sieg über Sturm den Klassenerhalt

Franco Foda reagierte, wechselte Deni Alar und Sascha Horvath ein (68.). Wurscht. Rapid ist nun Sechster, kann sich voll aufs Cupfinale am 1. Juni in Klagenfurt gegen Meister Red Bull Salzburg konzentrieren. Sturm bleibt Dritter. (hac, 21.5.2017)

Wien – Wien – Der bescheidene Wunsch von Sportvorstand Fredy Bickel, nämlich "einen Haken unter die Meisterschaft" zu setzen, wurde am Sonntagnachmittag erfüllt. Rapid steigt nämlich nicht ab, das ist nach 34 von 36 Runden endlich offiziell. Im mit 23.300 Zuschauern gut gefüllten Allianz-Stadion wurde Sturm Graz 1:0 geschlagen. Es war übrigens ein Jubiläumssieg, der 100. in einer Ligapartie gegen die Steirer. In einer prinzipiell versauten Saison kann man sich mit schnöden Statistiken durchaus trösten.

Stimmen:

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): "Wir hätten in Rückstand kommen können und sind in der zweiten Hälfte hinten reingedrückt worden. Die Partie kann auch 3:3 oder 4:4 ausgehen. Die letzten Begegnungen waren glücklich für Sturm, jetzt war das Glück bei uns. Die Mannschaft hat alles gegeben, ich bin stolz auf sie. Dieser mentale Druck in den letzten Monaten – Hut ab, dass sie alles reingehaut hat. Die Mannschaft war platt. Wenn man dauernd von innen und außen belastet ist, ist klar, dass man nicht so viel laufen kann. Die Mannschaft hat sich den Sieg von der Moral her verdient."

Franco Foda (Sturm-Graz-Trainer): "Wir haben ein sehr gutes Spiel mit viel Tempo und hoher Intensität gesehen. Es hätte auch 4:4 ausgehen können. Wir hatten in der ersten Hälfte die besseren Möglichkeiten. Ich bin nur mit den ersten 15 Minuten nach der Pause unzufrieden, da war Rapid besser. Aber danach sind wir gut zurückgekommen, haben extrem viel gedrückt und ein klares Tor erzielt, das leider nicht anerkannt wurde. Ein Unentschieden wäre okay gewesen."