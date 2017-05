Zverev schlägt Djokovic, gewinnt in Rom

Deutscher holt ersten ATP-Masters-1000-Titel – Zverev damit erstmals in den Top Ten

Rom – Der erst 20-jährige Deutsche Alexander Zverev hat am Sonntag völlig überraschend das mit 4,507 Mio. Euro dotierte ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gewonnen. Zverev besiegte den Favoriten Novak Djokovic, der am Tag zuvor Dominic Thiem nur ein Game überlassen hatte, nach starker Leistung und 81 Minuten mit 6:4,6:3. Zverev wird damit am Montag erstmals als Zehnter in den Top Ten aufscheinen.

Zverev ist damit der erste Spieler, der in den 1990er-Jahren geboren wurde, der ein Event in der höchsten ATP-Kategorie gewonnen hat. Zudem ist Zverev der erst vierte deutsche Spieler, der ein Masters-1000-Turnier nach Michael Stich (2), Boris Becker (5) und Tommy Haas (1) gewonnen hat. (APA, 21.5.2017)