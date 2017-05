Alte Dame jubelt nach 3:0-Sieg über Crotone – Mission Triple aufrecht

Mit einem 3:0-Sieg gegen Crotone hat sich Juventus Turin am Sonntag zum 33. Mal und zum sechsten Mal in Folge den Fußballmeistertitel in Italien gesichert. Eine Runde vor Schluss führt Juve vier Punkte vor AS Roma.

Nach dem Cupsieg am Mittwoch hoffen die Turiner nun auf das Triple. Das Endspiel in der Champions League gegen Real Madrid steigt am 3. Juni. (red, 2.15.2017)