TV- und Radiotipps für Montag, 22. Mai

Menschenhandel in Turin, Leviathan an der Barentssee, Michael Douglas in der Schusslinie

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Kalorienbombe "Smoothie" In Supermärkten und bei Diskontern findet man ein immer größeres Angebot an Smoothies, also Säften aus Frucht- bzw. Gemüsemark. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sie sich jedoch häufig als wahre Kalorienbomben. Das Magazin untersucht die Zutaten und gibt Tipps, was in einem gesunden Smoothie enthalten sein sollte. Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: Menschenhandel in Turin – Princess rettet Leben Die Nigerianerin Princess wurde mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt, wo sie mit Gewalt zur Prostitution gezwungen wurde. Heute unterstützt sie Sexsklavinnen, die ihren Peinigern entkommen wollen. Bis 20.15, Arte

20.15 SKRUPELLOS

Leviathan (RUS 2014, Andrei Swjaginzew) In einer Kleinstadt an der Barentssee in Nordrussland kämpft der Mechaniker Kolya (Aleksei Serebryakow) um das Haus seiner Familie, das idyllisch an einer Bucht gelegen ist. Mit allen legalen und illegalen Mitteln versucht der skrupellose Bürgermeister (Roman Madyanov), sich das Grundstück anzueignen. Kolyas letzte Hoffnung ist sein Freund Dmitriy (Wladimir Wdowitschenkow), ein Jurist aus Moskau, der belastendes Material gegen den Politiker in Händen hält. Doch der hat mächtige Verbündete und gibt nicht ohne weiteres klein bei. Bis 22.30, Arte

20.15 BIER

Themenmontag: Der Bier-Ratgeber Einst als klassisches Massenprodukt punziert, werden Biere heute von Sommeliers wie Weine verkostet und gepriesen. Die Bierbrauerszene boomt, eine Fülle von neuen Geschmacksrichtungen erobert den Markt. Um 21.05 Uhr folgt Unser Bier – Hopfen und Malz verloren? über Brauereien, die immer größer werden und die Craft-Beer-Bewegung. Wie gut ist unser Bier?, lautet die Frage um 21.55 Uhr, und um 22.45 Uhr wird Elisabeth T. Spiras Würstelstand aus dem Jahr 1995 aufgewärmt und neu serviert. Bis 23.40, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um folgende Themen: 1) Vergewaltigung in Tulln – Asylwerber unter Verdacht. 2) Life Ball 2017: Kampf gegen Aids. 3) Poet und Rebell: Konstantin Wecker wird 70. Bis 22.00, ORF 2

22.15 MICHAEL DOUGLAS

In der Schusslinie (Beyond the Reach, USA 2014, Jean-Baptiste Léonetti) Der Großindustrielle Madec (Michael Douglas) nimmt den jungen Fährtenleser Ben (Jeremy Irvine) mit auf eine Jagd in die Wüste. Als Madec versehentlich einen Menschen tötet, schickt er Ben auf einen Höllentrip. Ein Mann-gegen-Mann-Thriller, der auf dem Roman Deathwatch aus den 70er-Jahren basiert. Bis 23.35, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Ihre Währung sind Klicks, ihr Kapital sind ihre Fans: Bloggerinnen und Blogger werden immer einflussreicher, was Folgen für Journalismus und die Demokratie hat. Weiters: Aufgabe des Journalismus ist es, den Mächtigen auf die Finger zu schauen – was diese oft gar nicht schätzen. Weltweit geraten Journalisten unter Druck – ein Bericht über Wehrhaftigkeit und Angriffe. Und: die 70. Filmfestspiele von Cannes. Um 23.30 Uhr folgt lesArt. Gäste bei Christian Ankowitsch sind der Schriftsteller Christoph Ransmayr und der Quantenphysiker Anton Zeilinger.

Bis 0.00, ORF 2

23.15 KLAMAUK

Nichts zu verzollen (Rien à déclarer, F 2010, Dany Boon) Der belgische Zollbeamte Ruben (Benoît Poelvoorde) hasst die Franzosen. Auch nachdem die Grenzkontrollen abgeschafft wurden, schikaniert er die Reisenden. Zur Strafe muss er mit einem Franzosen (Dany Boon) Dienst schieben. Nach dem Welterfolg von Willkommen bei den Sch'tis der nächste Streich von Dany Boon. Bis 0.55, NDR

(Oliver Mark, 22.5.2017)