Designierte Chefin Felipe will bei den Grünen "Tempo rausnehmen"

Felipe: Das habe ich bitte so überhaupt nicht gesagt. Alle Entscheidungen wurden stets in legitimierten Gremien gefasst. Bei uns gibt es keine Beschlüsse im grünen Hinterzimmer.

STANDARD: In der Vergangenheit sind also doch Entscheidungen sehr autoritär gefallen?

Felipe: Es ist eine enorme Herausforderung, Spitzenpolitik in der derzeitigen Gesellschaft und medialen Welt zu betreiben. Es ist extrem belastend, weil viele Dinge sehr persönlich werden. Die Verantwortung, Politik für ein solidarisches Österreich zu machen, ist eben eine so große, dass wir Grüne sie jetzt auf mehrere Schultern verteilt haben.

Felipe: Ja, davon bin ich ganz fest überzeugt. Die Zeiten haben sich geändert: Mit Telefon- und Videokonferenzen geht heute vieles sehr leicht. Und ich bin mit dem Zug in vier Stunden in Wien.

STANDARD: Klären Sie den unwissenden Rest von Österreich auf – was haben Sie auf der grünen Habenseite so verbucht?

Felipe: So etwas trifft mich überhaupt nicht. Da bin ich total uneitel. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alle in den anderen Bundesländern meine Erfolge in Tirol kennen.

Felipe: Um in der Sportsprache zu bleiben: Wir haben uns die Aufstellung angeschaut und haben festgestellt, dass zwei starke Frauen an der Spitze einer bunten Bewegung das beste Gegengift gegen diese One-Man-Shows der anderen Parteien sind. Ja, es ist ein mutiger Schritt – aber Österreich braucht zurzeit mutige Frauen.

Ingrid Felipe (38) ist seit 2013 Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol und seit Februar 2016 stellvertretende Bundesparteivorsitzende der Grünen. Am 25. Juni wird die studierte Betriebswirtin am Parteitag in Linz zur neuen Bundeschefin der Grünen gewählt.