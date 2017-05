Rossi vergibt Sieg in Le Mans

Maverick Vinales jubelt nach turbulentem Finale, Stürze von Rossi und Marquez

Le Mans – Der Spanier Maverick Vinales hat am Sonntag in der MotoGP-Klasse seinen dritten Saisonerfolg gefeiert. Nach Katar und Argentinien siegte der 22-Jährige vom Yamaha-Werksteam vor dem Franzosen Johann Zarco. Der zweifache Moto2-Weltmeister erreichte erstmals in der Königsklasse eine Top-3-Platzierung. Dritter wurde Dani Pedrosa. Valentino Rossi und Marc Marquez stürzten aus eigenem Verschulden.

Im WM-Klassement führt Vinales mit 87 Punkten vor Pedrosa (68) und Rossi (62). Titelverteidiger Marquez hat als Vierter 58 Punkte auf dem Konto. (APA, 21.5.2017)

MotoGP von Le Mans (28 Runden a 4,185 km/117,180 km):

1. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 43:29,793 Min. – 2. Johann Zarco (FRA) Yamaha +3,134 Sek. – 3. Dani Pedrosa (ESP) Honda 7,717 – 4. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 11,223 – 5. Cal Crutchlow (GBR) Honda 13,519 – 6. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati 24,002. Weiter: 12. Pol Espargaro (ESP) KTM 52,661 – 13. Bradley Smith (GBR) KTM 53,179. Gestürzt u.a.: Valentino Rossi (ITA) Yamaha/letzte Runde; Marc Marquez (ESP) Honda

Gesamtstand (5 von 18):

1. Vinales 85 Pkt. – 2. Pedrosa 68 – 3. Rossi 62 – 4. Marquez 58 – 5. Zarco 55 – 6. Dovizioso 54. Weiter: 21. Espargaro 6 – 22. Smith 6