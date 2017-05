Einmal Liebe für alle – und Tod: Wie sehen Sie den "Tatort" aus München?

foto: orf/br/claussen+putz

Geschlossen wie entschlossen

"Die Inszenierung von Rainer Kaufmann wird nicht in die 'Tatort'-Geschichte eingehen", schreibt Huber: "Ist bei der Drehbuchvorlage auch nicht ganz einfach: Das Ausgreifen der Handlung auf immer neue Beziehungen verlangt mehr sorgfältiges Klein-Klein denn den großen Wurf. Jede Figur erfordert ihre sinnfällige Motivation, das verbraucht viele Einstellungen und Bilder. Der Film darf sich nicht verlieren, Regisseur Kaufmann hält ihn, was seine Leistung ist, in einer so geschlossenen wie entschlossenen Form zusammen. Nicht verkniffen, mit Leichtigkeit."